Таинственный палач вождя: Почему Сталин не доверял личному "инквизитору" Мало кто тогда знал, что за многочисленными исчезновениями и убийствами перебежчиков и предателей советской власти стоял гениальный разведчик, личный "инквизитор" Сталина Сергей Шпигельглас. 1 мая, 00:07 111359 111359 Разведчик Сергей Шпигельглас. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Public Domain

В 1930-х годах враги советской власти трепетали от одной мысли о вездесущих агентах НКВД. Бывшие дворяне и промышленники, белоэмигранты и перебежчики боялись мести агентов Сталина до такой степени, что от нервного напряжения сходили с ума.

Им было чего опасаться: в 1930 году в Париже был похищен и убит большевиками генерал Александр Кутепов; в 1932 году из вагона поезда в Китае был похищен белогвардейский полковник Дугар Тапхаев, в 1935-м там же, в Китае, был убит полковник Артемий Тирбах.

В 1937 году в Париже был похищен и вывезен в СССР генерал Миллер. Один за одним исчезали и гибли предатели-перебежчики: в Германии в кафе Майнца был отравлен бывший разведчик РККА Нестерович, во Франции неизвестные зарезали разведчика Навашина, переметнувшегося к англичанам.

Непримиримый враг контрреволюции

Со студенческой скамьи Шпигельглас был марксистом. Коллаж © LIFE. Фото © Public Domain

Это был неприметный, невысокий, светловолосый человек. Мало кто с первого взгляда понимал, какой острый ум скрывался за его высоким лбом, какая энергия и воля таились в этом чекисте. Поставленные перед советской разведкой задачи он решал быстро, хладнокровно, не останавливаясь ни перед чем.

Со студенческой скамьи Шпигельглас был марксистом. После октябрьского переворота стал депутатом солдатского совета в Петрограде, вступил в ВКП(б). Проявил себя настолько пламенным революционером, что в 1918 году был вызван в Москву и назначен в Военный контроль, а позже перешёл на работу начальником финотдела ВЧК.

Во времена Гражданской войны Шпигельглас принимал участие в "экспедициях Кедрова" — карательных поездках ВЧК по Центральной России, в которых чекисты наводили порядок методами, далёкими от гуманизма. Возглавлял эти поездки настоящий палач, прославившийся массовыми расстрелами "контрреволюционеров" и истязаниями гимназисток, Михаил Кедров.

В 1921 году 24-летнего Шпигельгласа направили на оперативную работу в Гродно, в распоряжение белорусского ЧК, а позже перевели в Иностранный отдел (ИНО) ОГПУ. На решение начальства повлияло то, что Шпигельглас владел иностранными языками, которые выучил в Варшавском университете. Он говорил по-польски, по-немецки и по-французски.

В 1921 году 24-летнего Шпигельгласа направили на оперативную работу в Гродно. Коллаж © LIFE. Фото © Русская семёрка

С 1922 по 1926 год Сергей Шпигельглас работал в Монголии: создавал спецслужбы, ликвидировал группировки белогвардейцев и организовывал в Китае агентурную сеть. К этому времени в Маньчжурию из России выехало 288 тысяч белоэмигрантов, и мало кто из них был настроен миролюбиво по отношению к большевикам.

Вернувшись в Москву, Шпигельглас продолжил карьеру в НКВД. К 1935 году он уже был помощником начальника ИНО ОГПУ, а через год стал майором госбезопасности и заместителем 7-го отдела ГУГБ НКВД — вторым лицом во внешней разведке страны и главным разработчиком "литерных" операций. Отныне он имел право посылать сводки напрямую Сталину.

Смерть предателям

"Инквизитор" Сталина сам выбрал себе псевдоним — Дуглас (по другим данным, Дуче). Два последующих года Шпигельглас работал в Европе под прикрытием. И за эти два года количество врагов Сталина поубавилось.

В августе 1937 года с территории Франции бесследно исчез перебежчик Георгий Агабеков — бывший разведчик, сбежавший из СССР в начале 1930-х годов. Он раскрыл англичанам агентурную сеть большевиков на Ближнем Востоке, только в Тегеране сдал 400 информаторов.

Натан Порецкий (слева) и Георгий Агабеков (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Глобальный еврейский онлайн-центр, © "Куллиб"

На изменника открылась настоящая охота. Шпигельглас разработал план и подготовил боевую группу для ликвидации Агабекова. Предателя выманили из логова, предложив участвовать в контрабанде большой партии алмазов, якобы принадлежавшей богатой армянской семье: их надо было перевезти из Испании во Францию. Агабекову не зря дали псевдоним Жулик: он соблазнился барышом, раскрыл себя и пропал.

Поговаривали, что через месяц после его исчезновения в Испании недалеко от границы был найден обезображенный труп мужчины, но, кем он был, установить не удалось.

4 сентября 1937 года был убит ещё один невозвращенец, объявленный личным врагом Сталина, — Игнатий Рейсс (Натан Порецкий). Этот советский разведчик отказался возвращаться в СССР из Франции и выступил в газетах с разоблачением сталинского террора. Какое-то время ему с женой и сыном удавалось скрываться в кантоне Вале, в Швейцарии, но вскоре Рейсс пал жертвой страсти: агенты НКВД подсунули ему немецкую коммунистку, красавицу Гертруду Шильдбах, которая выманила Рейсса в один из ресторанов Лозанны.

Там два "французских бандита" затеяли с ним пьяную ссору, и Рейсс вышел с ними "поговорить". На улице сотрудники НКВД Правдин и Афанасьев избили Рейсса, запихнули в машину и увезли за город. Найденное тело перебежчика было нашпиговано пулями, пять из них попали ему в голову.

Похищение генерала и ликвидация бандеровца

Генерал Миллер с супругой, сзади у машины — Скоблин. Коллаж © LIFE. Фото © Издательство "Русская идея"

Следующей операцией стало похищение из Парижа генерала Евгения Миллера — председателя Русского общевоинского союза. Для этого Шпигельглас завербовал белогвардейского генерала Скоблина. 22 сентября 1937 года Скоблин пригласил Миллера на встречу с якобы германскими офицерами, на которой Миллера похитили. Его вывезли из Франции в СССР на пароходе "Мария Ульянова", заключили в тюрьму НКВД на Лубянке и долго допрашивали.

Будучи совсем уже старым человеком, он не сказал палачам ничего, что могло бы нанести вред РОВС, и был расстрелян по приговору Верховного суда СССР в мае 1939 года.

О роли Скоблина стало известно благодаря торопливой записке, которую Миллер оставил, уходя на встречу. В ней говорилось, что встреча устроена Скоблиным и что есть подозрение, "что это ловушка". Некоторые историки считают вину Скоблина недоказанной, но другие указывают, что операция похищения была разработана для продвижения Скоблина на пост главы РОВС и провалилась только благодаря записке Миллера. Сам Скоблин тоже вскоре исчез. По одной из версий, его прикончили агенты Шпигельгласа.

Следующей операцией стала ликвидация лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца, пользовавшегося поддержкой Германии и Литвы. Коновалец был сподвижником Бандеры, лидером террористической группировки, которая в Галиции выступала против поляков, устраивала волнения и покушения на неугодных. Например, членами ОУН были совершены покушение на министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и убийство советского дипломата Андрея Майлова. С 1934 года под влиянием нацистов боевики ОУН избрали другую цель — СССР.

После убийства Майлова было решено обезглавить ОУН. Непосредственным исполнителем ликвидации Коновальца стал знаменитый советский разведчик Павел Судоплатов — будущий генерал-майор. Он внедрился в ОУН под видом рядового члена. В городе Роттердам в холле гостиницы "Атланта" он подарил "надежде Украины" коробку конфет с бомбой. "Гостинец" удался на славу — Коновалец открыл коробку и погиб.

Жизнь под псевдонимом яркая, но короткая

Шпигельгласа обвинили в заговоре, в связи с врагами народа. Приговор привели в исполнение 29 января 1941 года на 24-м километре Калужского тракта на полигоне "Коммунарка". Коллаж © LIFE. Фото © Public Domain

Но были и неудачи. Например, странная смерть сына Льва Троцкого — Льва Седова. Он умер в 1937 году в больнице после удаления аппендикса. Так как на родине он должен был предстать перед судом, сразу поползли слухи, что его убили агенты НКВД. В 1938 году из собственной квартиры в Париже бесследно исчез соратник Льва Троцкого Рудольф Клемент, секретарь бюро Четвёртого интернационала. Его нашли через несколько месяцев — выловили куски расчленённого тела из Сены, что шокировало французов.

В 1937 году в Испании от Шпигельгласа ускользнул ещё один разведчик-невозвращенец — Александр Орлов. Как только он узнал о приказе вернуться в СССР и появлении в Испании сталинского "инквизитора", выехал в Париж, с поезда пошёл в американское посольство и попросил политического убежища. Охота НКВД велась за ним 14 лет, но так ни к чему и не привела.

Возможно, все кровавые операции Шпигельгласа — удачные и неудачные — настолько ухудшили отношения с Францией, что вызвали подозрение Сталина: по-прежнему ли верен идее коммунизма пламенный революционер Дуглас? Быть может, он уже давно работает на другие разведки, раз позволяет врагам социалистической родины связывать кровавые убийства с именем вождя?

Бумеранг судьбы настиг Шпигельгласа не сразу. В феврале 1938 года после скоропостижной смерти начальника Иностранного отдела ГУГБ НКВД Абрама Слуцкого (его, скорее всего, отравили) Шпигельглас был назначен на его место исполняющим обязанности, но проработал только до 2 ноября, когда коллеги-чекисты пришли и за ним.

Что было в застенках НКВД, как вёл себя Шпигельглас, неизвестно. Его обвинили в заговоре, в связи с врагами народа, в шпионаже в пользу Германии и Франции и приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение 29 января 1941 года на 24-м километре Калужского тракта на полигоне "Коммунарка".

В 1956 году дело было пересмотрено, разведчика реабилитировали. Поскольку никакой вины за ним не оказалось, можно предположить, что Шпигельглас пал не столько жертвой подозрительности Сталина, сколько очередной жертвой анонимного доноса. Ликвидация такого видного деятеля советской разведки была выгодна многим, в том числе белогвардейцам, нацистам и лидерам ОУН.

Авторы Майя Новик