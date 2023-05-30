Многострадальный памятник Пушкину снесли в центре Риги
Памятник Пушкину в Риге. Обложка © Twitter / Посольство России в Латвии
В Риге снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в парке Кронвалда. Как сообщает портал LSM.lv, ночью скульптуру перевезли на склад, чтобы позже передать её музею Союза художников Латвии.
По информации издания, решение о сносе монумента было принято в связи с тем, что в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Госинспекция по охране памятников культуры не одобрили его размещение в парке Кронвалда, рекомендовав выбрать другое место.
Ранее Лайф рассказывал, что этот памятник Пушкину неоднократно подвергался вандализму, а жители Риги пытались его защитить. В частности, они выходили на митинг против сноса скульптуры.