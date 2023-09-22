Стало известно, кто принял решение о высылке священников РПЦ из Болгарии
Премьер Болгарии Денков: Решение о высылке сотрудников РПЦ принимали спецслужбы
Решение о высылке священников РПЦ из Болгарии принималось сотрудниками спецслужб. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Николай Денков. По его словам, он ознакомился с ситуацией, однако не имеет к этому прямого отношения.
"Существует секретный доклад Государственного агентства национальной безопасности, который показывает, что они (представители РПЦ. — Прим. Лайфа) совершали действия, которые не соответствовали их статусу в Болгарии. Ознакомился с докладом, но не имею прямого отношения к принятию решения о высылке, его принимала спецслужба", — пояснил Денков.
Он также обратил внимание на то, что любого человека, который нарушает болгарское законодательство, обязаны санкционировать. В этом случае тоже идёт речь о нарушении законов Болгарии.
Напомним, что ранее стало известно о решении болгарских властей выдворить из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей храма Святого Николая Мирликийского. В Болгарии считают, что служители якобы несут угрозу национальной безопасности. В МИД РФ данное решение посчитали "недружественным актом", а официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что этот шаг властей Болгарии является деструктивным. РПЦ выразила протест в связи с выдворением её представителей.
Unsplash