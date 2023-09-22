Стало известно, кто принял решение о высылке священников РПЦ из Болгарии

Решение о высылке священников РПЦ из Болгарии принималось сотрудниками спецслужб. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Николай Денков. По его словам, он ознакомился с ситуацией, однако не имеет к этому прямого отношения.

"Существует секретный доклад Государственного агентства национальной безопасности, который показывает, что они (представители РПЦ. — Прим. Лайфа) совершали действия, которые не соответствовали их статусу в Болгарии. Ознакомился с докладом, но не имею прямого отношения к принятию решения о высылке, его принимала спецслужба", — пояснил Денков.

Он также обратил внимание на то, что любого человека, который нарушает болгарское законодательство, обязаны санкционировать. В этом случае тоже идёт речь о нарушении законов Болгарии.