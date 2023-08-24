В РПЦ задумались о причислении Суворова к лику святых
Патриарх Кирилл: Синод РПЦ рассмотрит вопрос о канонизации полководца Суворова
Синод Русской православной церкви (РПЦ) обсудит вопрос о передаче на рассмотрение синодальной комиссии вопроса о возможном причислении к лику святых легендарного русского полководца Александра Суворова. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"О передаче на рассмотрение Синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова", — сказал патриарх, выступая на открытии Синода.
Как сообщал ранее Лайф, вопрос о канонизации Суворова неоднократно ставился разными общественными организациями и отдельными деятелями. Так, например, в мае 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу выступал с соответствующим предложением к РПЦ.
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