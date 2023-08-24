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24 августа, 11:04

В РПЦ задумались о причислении Суворова к лику святых

Патриарх Кирилл: Синод РПЦ рассмотрит вопрос о канонизации полководца Суворова

Синод Русской православной церкви (РПЦ) обсудит вопрос о передаче на рассмотрение синодальной комиссии вопроса о возможном причислении к лику святых легендарного русского полководца Александра Суворова. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"О передаче на рассмотрение Синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова", — сказал патриарх, выступая на открытии Синода.

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Как сообщал ранее Лайф, вопрос о канонизации Суворова неоднократно ставился разными общественными организациями и отдельными деятелями. Так, например, в мае 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу выступал с соответствующим предложением к РПЦ.

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Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Наталья Исакова
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