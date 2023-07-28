Патриарх Кирилл озвучил сверхъестественную причину распада СССР
Патриарх Кирилл заявил, что СССР распался из-за утраты веры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Распад Советского Союза произошёл из-за утраты людьми веры, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля в День крещения Руси.
Одной из причин развала советского государства "был недостаток любви к Отечеству и к ближнему": единое государство, "созданное молитвами, духовным подвигом, героизмом нашего народа", могло сохраниться, если бы вера людей в то время была сильна, отметил первосвященник.
"Почему в одночасье всё было разрушено в пух и прах — потому что была утрачена вера, невероятной силы стяжка, соединяющая многих людей, подчас разных взглядов", — сказал патриарх после молебна у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве.
Сегодня, 28 июля, в России отмечается большой праздник — 1035-летие крещения Руси. Общественный деятель, предприниматель Константин Малофеев назвал эту дату истинным Днём России. Он отметил, что значимость этого дня очевидно возрастает, если обратить внимание на то, с каким рвением враги России сегодня пытаются захватить и осквернить Киево-Печерскую лавру вместе с другими святынями Древней Руси.