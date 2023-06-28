Политолог Линдигрин: Благодаря единству даже религиозные праздники в РФ становятся общими

Сегодня, 28 июня, мусульмане отмечают Курбан-байрам. По мнению гендиректора АНО "Институт региональных проблем" и политолога Натальи Линдигрин, благодаря уникальному единству в России даже конфессиональные праздники становятся общими.

"Все традиционные религии основаны на единых ценностях справедливости, взаимного уважения, бережного отношения к окружающим. Эти нравственные установки помогают не только объединять наш российский народ, но и сохранять его традиции", — подчеркнула собеседница Лайфа.

По её словам, на укрепление многовековых доверительных отношений представителей всех национальностей и конфессий России направлена и государственная политика президента. Политолог напомнила слова Владимира Путина о том, что наша страна сильна в своём разнообразии культур и верований, в отличие от Запада.

"Такое сформировавшееся единство становится важным конкурентным преимуществом нашей страны в современном мире, где межэтнические и межрелигиозные конфликты раздирают целые страны и континенты. Кстати, благодаря такому уникальному единству в России даже конфессиональные праздники становятся общими. И этот праздник, я уверена, будут отмечать не только мусульмане", — заключила эксперт.