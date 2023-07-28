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28 июля, 12:27

Малофеев назвал День крещения Руси истинным Днём России

Для празднования Дня России не придумать даты лучше, чем День крещения Руси, который приурочен к памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Об этом заявил предприниматель Константин Малофеев в колонке для "Царьграда", учредителем которого он является.

"Это наш общий день рождения, ведь ровно 1035 лет назад в водах Днепровской и других купелей Крещения Руси родились наш народ и вся русская цивилизация", отметил Малофеев.

Предприниматель добавил, что значимость этой даты очевидно возрастает, если обратить внимание на то, с каким рвением враги России сегодня пытаются захватить и осквернить Киево-Печерскую лавру вместе с другими святынями Древней Руси. Русским людям во имя памяти святого князя Владимира нужно сделать всё возможное, чтобы возвратить себе его наследство и выгнать врага с исконно русских земель Днепропетровского крещения, подчеркнул Малофеев.

В заключение бизнесмен поздравил с праздником всех православных. Кроме того, он обратился к святому князю Владимиру с мольбой о заступничестве за русских воинов-освободителей перед Богом.

В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи

В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи

Ранее Лайф писал, что всероссийская премьера фильма о Херсонесе Таврическом "Родина моей Родины" состоится 28 июля — в День Крещения Руси. Суммарная аудитория премьеры, предположительно, составит более пяти миллионов зрителей.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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