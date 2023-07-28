Крещение Киевской Руси: Как произошло и почему стало историческим событием Владимир Креститель — автор смены эпох: языческая Русь стала христианской. Он выбрал для нашей страны веру и с ней наше будущее на века вперёд. Но как Владимир менял веру на Руси? Почему выбрал именно христианство? Правда ли, что он много убивал? Читайте на Лайфе. 27 июля, 21:01 "Крещение Руси" — фреска русского художника Виктора Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. Фото © Wikimedia

28 июля в России отмечается праздник День крещения Руси. Православный церковный календарь именует эту дату (по старому стилю — 15 июля) Днём памяти равноапостольного князя Владимира (960–1015). Русская православная церковь выступила с предложением придать государственный статус Дню крещения Руси, и 1 июня 2010 года президент России подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". С тех пор праздник отмечается на государственном уровне.

История крещения Киевской Руси

История крещения Киевской Руси уходит корнями в глубокое прошлое. В Повести временных лет приводится легендарное сказание, согласно которому ещё в I веке апостол Андрей совершил путешествие на территорию Руси, воздвиг крест на месте будущего Киева, а затем отправился в "землю словен" — туда, где впоследствии был основан Новгород.

Первое крещение Руси историки относят к 860-м годам. Оно состоялось после похода Руси на Константинополь и связано с именами киевских князей Аскольда и Дира. В это время на Руси были созданы первые епископии или архиепископии, но просуществовали они недолго: язычество тогда победило.

В 957 году княгиня Ольга с большим посольством нанесла официальный визит в Константинополь, где приняла крещение и имя Елена. Тогда Русь заключила с Византией взаимовыгодный договор, а "архонтисса Руси" (как именовал Ольгу византийский император) начала строить в своих землях христианские храмы. Княгиня пыталась обратить в христианство и своего сына Святослава, однако тот категорически отказался, сославшись на то, что дружина засмеёт его из-за такой мирной религии. Вплоть до событий, произошедших во время княжения внука Ольги Владимира, Русь оставалась языческой.

Владимир Красное Солнышко, князь язычников

Владимир — сын воинственного князя Святослава и ключницы Малуши — поначалу был ярым язычником. Захватив в 980 году власть в Киеве, он провёл реформу языческого культа, установив на капище идолы шести славянских богов: Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Есть даже сведения, что на этом капище совершались человеческие жертвоприношения. В это время в Киеве погибли одни из первых христианских мучеников на Руси: варяги Феодор и Иоанн.

Языческий период жизни Владимира отмечен военными походами и разгульными пирами в кругу верной дружины. В былинах князь известен как Владимир Красное Солнышко — щедрый к соратникам и беспощадный к врагам. Повесть временных лет подчёркивает и женолюбие Владимира до крещения: "...а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц".

Известна история, когда Владимир получил отказ в сватовстве к дочери полоцкого князя Рогнеде, велевшей передать князю: "не хочу розути робичича" ("не хочу разувать раба"). Это был прямой намёк на то, что матерью Владимира была "рабыня" Малуша. Уязвлённый князь захватил Полоцк, изнасиловал Рогнеду на глазах родителей, а затем убил её отца и двух братьев.

На самом ли деле Рогнеда отказалась выходить замуж за сына рабыни? Пыталась ли она убить Владимира? Альтернативный взгляд на события. Видео © YouTube / Коллекция заблуждений

Святой князь Владимир: жизнь и легенды

Что же заставило язычника Владимира так резко измениться, принять христианство, крестить Русь и стать в итоге одним из самых почитаемых святых русского православия? Обратимся за ответом к летописям.

Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Причина первая: политика. Будучи дальновидным правителем, Владимир понимал значение Византии как ведущей мировой державы того времени и не мог не искать сближения с ней. Константинополь был одним из центров христианства, и князь всё больше присматривался к этой религии. О том свидетельствуют летописи, повествующие о "выборе вер" (или "испытании вер").

По летописным свидетельствам, в 986 году в Киев приходили посольства от разных народов, и проповедники излагали Владимиру достоинства своих религий. Волжские болгары хвалили мусульманство и Магомета, иноземцы из Рима от папы проповедовали латинскую веру, а хазарские евреи — иудаизм. Последним прибыл проповедник, присланный из Византии. Он подробно рассказал Владимиру о православии. По легенде, чтобы понять, чья вера ему ближе, князь отправил девять посланников, которые побывали в тех странах, откуда приходили проповедники. Возвратясь в Киев, они рассказали князю всё, что видели, и хвалили православную веру греческую.

Мультфильм "Повесть временных лет"/ © ЗАО "Телерадиокомпания Мироздание" (2012 год) / YouTube / Доброе Слово

Однако Владимир не сразу склонился к принятию христианства греческого образца. И тут возникают ещё две причины судьбоносного решения: коварство и любовь. Хотя доподлинно не известно, был ли князь Владимир изначально влюблён в свою будущую супругу византийскую принцессу Анну, он наверняка был наслышан о её выдающихся уме и красоте и мог даже видеть изображения принцессы на византийских камеях. Как бы то ни было, русский князь пожелал взять Анну в жёны. Однако правившие в то время Византией братья Анны — Василий II Болгаробойца и Константин VIII — отвергли сватовство Рюриковича.

Тогда Владимир отправился с войском в Крым, который принадлежал империи, захватил важный город Корсунь (ныне Херсонес Таврический), а в письме императору Василию пригрозил, что нападёт на Константинополь, если Анна не станет его женой. Положение братьев-соправителей в тот момент было весьма шатким, им ничего не оставалось, как согласиться на брак. Однако принцесса потребовала, чтобы Владимир принял крещение по православному греческому образцу: она не хотела идти замуж за дикого язычника из северных степей. В тогдашних греческих летописях жителей Руси по старой традиции часто называли таврами и скифами.

Владимир согласился принять крещение, но, когда Анна прибыла в Корсунь, передумал. Большая часть его дружины и приближённых были язычниками, очевидно, что они расценивали обещание своего князя, данное грекам, всего лишь как военную хитрость. Сам же Рюрикович считал, что принцесса Анна, красотой которой он был очарован, находится в его руках и станет его супругой в любом случае. Князь жестоко просчитался. На следующий день после отказа креститься он внезапно ослеп.

Летописи трактуют это событие как "наказание божье", однако не следует забывать, что византийцы были известны своим искусством приготовления самых тонких и изощрённых ядов. Был ли применён один из них для того, чтобы заставить строптивого русского князя изменить своё решение, установить теперь, конечно, невозможно. Во всяком случае, согласившись принять крещение, Владимир прозрел — возможно, ему дали противоядие. А может быть, история с временной слепотой Рюриковича — просто легенда.

Как бы то ни было, остаётся исторический факт: в Корсуни Владимир вместе с дружинниками принял крещение от епископа корсунского, после чего совершил церемонию бракосочетания с Анной. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II. Вернувшись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жён в источнике, известном в Киеве как Крещатик. Вслед за ними крестились многие приближённые.

"Крещение Руси" — фреска русского художника Виктора Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. Фото © Wikipedia

Массовое крещение народа произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Как сказано в летописи: "На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…" Языческих идолов с капища волоком притащили к Днепру и бросили в воду — плыть по течению прочь от Киева. Согласно летописной хронологии, это важнейшее событие произошло в 988 году.

После принятия христианства образ святого Владимира резко меняется: он описывается как праведный муж и мудрый правитель, учредитель и покровитель Православной церкви на Руси. Владимир искоренял языческие обряды, утверждал христианские ценности, какое-то время запрещал даже казнить самых отпетых преступников. Князь сам отказался и другим повелел отказаться от обычая многожёнства: он освободил от супружеских обязанностей всех бывших языческих жён, Рогнеде же предложил выбрать мужа, но она отказалась и приняла монашеский постриг. Анна до самой смерти оставалась единственной супругой князя Владимира. Сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский отмечал, что Анна усердно участвовала в распространении православия на Руси, "построив многие церкви". В церковном уставе Владимира говорится о том, что князь советовался с женой в делах церковных: "сгадав аз со своею княгинею Анною". Скончалась Анна за четыре года до смерти мужа и была погребена в церкви Пресвятой Богородицы в Киеве.

После своей кончины князь Владимир был погребён в мраморном саркофаге под сводами киевской Десятинной церкви. Это случилось 15 июля 1015 года. Впоследствии церковь была разрушена, а саркофаг с останками князя долгое время покоился под руинами, пока в 1635 году по указанию митрополита Киевского и Галицкого Петра (Могилы) руины не были разобраны — и погребение не было обнаружено. В 2010 году мощи святого Владимира в оригинальном ковчеге были торжественно переданы Русской православной церкви и размещены в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси не везде проходило мирно и в целом затянулось на несколько столетий. В 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле. Похожее восстание повторилось в 1071 году. Тогда же в Новгороде волхвы противостояли князю Глебу. Ростов был крещён только в конце XI века, а в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века. Дольше всех славянских племён оставалось в язычестве племя вятичей.

Вклад святого князя Владимира в формирование Киевской Руси и русской культуры

Святой князь Владимир Святославич, известный также как Владимир Великий, был правителем Киевской Руси с 980 по 1015 годы. Его правление оказало значительное влияние на формирование Киевской Руси и развитие русской культуры. Вот несколько аспектов его вклада.

1. Принятие христианства. Одним из наиболее значимых достижений Владимира было принятие христианства как государственной религии Киевской Руси. В 988 году он крестился в Херсонесе Таврическом и впоследствии провёл крещение своих подданных. Это событие стало ключевым моментом в истории Киевской Руси, поскольку оно привело к широкому распространению христианства среди населения и установлению тесных связей с Византией.

2. Политические реформы. Владимир провёл ряд политических реформ, которые укрепили центральную власть и стабилизировали положение Киевской Руси. Он создал систему управления, основанную на делегировании власти своим сыновьям и назначении наместников для провинций. Это позволило ему эффективно управлять огромной территорией и обеспечить её безопасность.

3. Развитие культуры и образования. Владимир приложил усилия к развитию культуры и образования в Киевской Руси. Он пригласил греческих учёных и строителей для возведения церквей и монастырей, а также для просвещения населения. В результате были созданы первые школы, где изучались грамота, религия и законы.

4. Укрепление Киева как центра русской цивилизации. Под руководством Владимира Киев стал центром русской цивилизации. Здесь были построены величественные храмы, развивалась ремесленная промышленность, формировалась государственная администрация и законы. Владимир также установил торговые связи с другими странами, что способствовало экономическому развитию Киевской Руси.

5. Наследие и влияние. Вклад князя Владимира в формирование Киевской Руси и русской культуры был огромным и оказал долгосрочное влияние на развитие России. Его правление стало отправной точкой для дальнейшего развития русского государства, его культуры, религии и образования.

Икона Святого Князя Владимира: символы и значения

Во многих православных храмах можно увидеть иконы князя Владимира, которые являются одними из самых известных и значимых икон в православной христианской традиции. Первые иконы "Святой Владимир" появились ещё в XV веке. Как правило, икона "Святой князь Владимир" ростовая или поясная, изображает святого в княжеском облачении и венце, с крестом в правой руке. На некоторых иконах в левой руке его меч как символ надёжной защиты государства, на других — свиток с молитвой.

Символы и значения, связанные с иконой Святого Князя Владимира, имеют глубокие религиозные и исторические корни. Вот некоторые из них.

Современная икона Святого Равноапостольного Князя Владимира, написанная во фряжском стиле. Фото © iconostas.ru

1. Символ исторической значимости. Икона Святого Князя Владимира является символом исторической роли Владимира Святославича, князя Киевской Руси. Он принял христианство в 988 году и стал первым правителем, который крестил своё население, установив христианство как государственную религию.

2. Символ единства. Икона Святого Князя Владимира также символизирует единство православных верующих. Она объединяет людей в общей вере и призывает к мирному сосуществованию и братству.

3. Символ культурного наследия. Икона Святого Князя Владимира имеет большое значение в культурном наследии России и других славянских стран. Её изображения можно найти в различных произведениях искусства, литературе и архитектуре.

Россия. Севастополь. Вид на Свято-Владимирский кафедральный собор в заповеднике Херсонес Таврический. Фото © Алексей Павлишак / ТАСС

Празднование Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти Святого князя Владимира в России и за рубежом

На государственном уровне празднование Дня крещения Руси впервые состоялось ещё в 1888 году, 15 июля (по новому стилю — 28 июля), когда была круглая дата с момента принятия христианства — 900 лет. Тогда в стране прошли массовые гуляния, торжественные церковные службы и крестные ходы, которые проводятся и по сей день.

Празднование Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого князя Владимира имеет глубокие исторические и религиозные корни. Этот праздник является символом объединения русского народа вокруг христианской веры и национальной идентичности. В этот день проводятся различные религиозные службы, молебны, крестные ходы и праздничные мероприятия.

В России празднование Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого князя Владимира является государственным праздником. В этот день проводятся торжественные церемонии, в которых принимают участие высокопоставленные представители государства и Церкви. Один из самых известных обрядов, связанных с этим праздником, — это освящение воды в реках, озёрах и фонтанах. Люди приходят на водоёмы, чтобы окунуться в святую воду и получить благословение.

За рубежом празднование Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого князя Владимира также имеет большое значение для русской диаспоры и православных христиан. В различных странах проводятся религиозные службы, молебны и праздничные мероприятия, которые объединяют русских верующих и помогают сохранить связь с историческими корнями.