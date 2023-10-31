Российский журналист укрылся от экстрадиции из Софии в Посольстве РФ

МИД Болгарии уведомил Посольство РФ в Софии о том, что собственный корреспондент "Российской газеты" в стране Александр Гацак лишён аккредитации и вскоре будет экстрадирован. По словам самого журналиста, ему не объяснили причин такого решения. Об этом говорится в материале издания.

"Гацак работает в Софии несколько лет и постоянно публикует материалы по проблемам внутренней и внешней политики этой восточноевропейской страны, в частности, освещая вопросы добрососедских и исторических отношений России и Болгарии", — говорится в материале "Российской газеты".

В тексте уточняется, что некоторые публикации журналиста были критического характера, к примеру, в тех случаях, когда речь шла об осквернении мемориалов советским воинам-освободителям. Сам Гацак рассказал, что в конце сентября ему на личный телефон поступил звонок с требованием срочно явиться в миграционную службу, однако ещё до его визита пункт назначения сменился, и его вызвали в Агентство национальной безопасности Болгарии. Сейчас журналист находится в российском посольстве и не покидает его территории. Издание пишет, что болгарская сторона до сих пор не объяснила своих действий.