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11 октября, 21:16

Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме

РПЦ: Архимандрит Вассиан назначен главой Русской духовной миссии в Иерусалиме

<p>Архимандрит Вассиан (Змеев). Обложка © Официальный сайт подворья РПЦ в Софии / <a href="http://podvorie-sofia.bg/bg/%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Иванка Руснакова</a></p>

Архимандрит Вассиан (Змеев). Обложка © Официальный сайт подворья РПЦ в Софии / Иванка Руснакова

Новым начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначен архимандрит Вассиан (Змеев). Прежде он являлся настоятелем подворья Русской православной церкви в Софии. Соответствующее решение было принято Священным синодом РПЦ.

"Освободить архимандрита Вассиана (Змеева) от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии с выражением благодарности за понесённые труды. <…> Начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить архимандрита Вассиана (Змеева)", — сказано в журнале заседаний Священного синода.

Стало известно, кто принял решение о высылке священников РПЦ из Болгарии

Стало известно, кто принял решение о высылке священников РПЦ из Болгарии

Напомним, ранее стало известно о решении болгарских властей выдворить из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей храма Святого Николая Мирликийского. В Болгарии считают, что служители якобы несут угрозу национальной безопасности. В МИД РФ данное решение посчитали "недружественным актом", а официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что этот шаг властей Болгарии является деструктивным. РПЦ выразила протест в связи с выдворением её представителей.

Анатолий Симоненко
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