Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме

"Освободить архимандрита Вассиана (Змеева) от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии с выражением благодарности за понесённые труды. <…> Начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить архимандрита Вассиана (Змеева)", — сказано в журнале заседаний Священного синода.

Напомним, ранее стало известно о решении болгарских властей выдворить из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей храма Святого Николая Мирликийского. В Болгарии считают, что служители якобы несут угрозу национальной безопасности. В МИД РФ данное решение посчитали "недружественным актом", а официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что этот шаг властей Болгарии является деструктивным. РПЦ выразила протест в связи с выдворением её представителей.