Суд в Финляндии освободил россиянина и отказался экстрадировать его на Украину

Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного ранее россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич", которая в 2014–2015 годах участвовала в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, суд не видит оснований для содержания гражданина России под стражей, а также не будет экстрадировать его на Украину. Ранее с запросом отправить Тордена в Незалежную обращался Киев.

Напомним, что о задержании Тордена стало известно в конце августа этого года. В Финляндии его "заподозрили в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях". Кроме того, Петровский находится под санкциями ЕС и США. В декабре и Великобритания ввела против него санкции.