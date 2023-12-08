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8 декабря, 09:18

Суд в Финляндии освободил россиянина и отказался экстрадировать его на Украину

HS: Верховный суд Финляндии постановил освободить россиянина Воислава Тордена

<p>Воисла Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BmZ6QSMrHNI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Видео Новости в Тренде</a></p>

Воисла Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в Тренде

Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного ранее россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич", которая в 2014–2015 годах участвовала в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, суд не видит оснований для содержания гражданина России под стражей, а также не будет экстрадировать его на Украину. Ранее с запросом отправить Тордена в Незалежную обращался Киев.

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Напомним, что о задержании Тордена стало известно в конце августа этого года. В Финляндии его "заподозрили в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях". Кроме того, Петровский находится под санкциями ЕС и США. В декабре и Великобритания ввела против него санкции.

Ян Поланин
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