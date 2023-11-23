Пограничная полиция Таиланда задержала разыскиваемого Интерполом россиянина

Полиция Таиланда за неделю задержала шестерых иностранцев, в числе которых был разыскиваемый Интерполом россиянин, сообщил заместитель комиссара Иммиграционного бюро генерал-майор Пантана Нучанарт.

32-летний мужчина был задержан в провинции Сапун на границе между Таиландом и Малайзией за просроченную визу. Проверка показала, что он имеет "красное уведомление" Интерпола. Сообщается, что в период с 2008 по 2023 год он состоял в преступной группировке, которая проводила нелегальные финансовые операции в Москве.

За неделю тайские полицейские также задержали четырёх пакистанцев, которые подделывали документы, и итальянца, находившегося в базе розыска за крупную кражу на родине, сообщило издание Bangkok Post.