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23 ноября, 19:01

Пограничная полиция Таиланда задержала разыскиваемого Интерполом россиянина

Полиция Таиланда за неделю задержала шестерых иностранцев, в числе которых был разыскиваемый Интерполом россиянин, сообщил заместитель комиссара Иммиграционного бюро генерал-майор Пантана Нучанарт.

32-летний мужчина был задержан в провинции Сапун на границе между Таиландом и Малайзией за просроченную визу. Проверка показала, что он имеет "красное уведомление" Интерпола. Сообщается, что в период с 2008 по 2023 год он состоял в преступной группировке, которая проводила нелегальные финансовые операции в Москве.

За неделю тайские полицейские также задержали четырёх пакистанцев, которые подделывали документы, и итальянца, находившегося в базе розыска за крупную кражу на родине, сообщило издание Bangkok Post.

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Ранее МВД России объявило в международный розыск основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова. В Тверском суде Москвы отметили, что следствие просит избрать в отношении ресторатора, который сейчас находится за границей, меру пресечения в виде заочного ареста.

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Александра Мышляева
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