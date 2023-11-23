Пограничная полиция Таиланда задержала разыскиваемого Интерполом россиянина
Полиция Таиланда за неделю задержала шестерых иностранцев, в числе которых был разыскиваемый Интерполом россиянин, сообщил заместитель комиссара Иммиграционного бюро генерал-майор Пантана Нучанарт.
32-летний мужчина был задержан в провинции Сапун на границе между Таиландом и Малайзией за просроченную визу. Проверка показала, что он имеет "красное уведомление" Интерпола. Сообщается, что в период с 2008 по 2023 год он состоял в преступной группировке, которая проводила нелегальные финансовые операции в Москве.
За неделю тайские полицейские также задержали четырёх пакистанцев, которые подделывали документы, и итальянца, находившегося в базе розыска за крупную кражу на родине, сообщило издание Bangkok Post.
Ранее МВД России объявило в международный розыск основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова. В Тверском суде Москвы отметили, что следствие просит избрать в отношении ресторатора, который сейчас находится за границей, меру пресечения в виде заочного ареста.
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