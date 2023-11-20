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20 ноября, 15:57

Основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Орлова объявили в международный розыск

<p>Ресторатор Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexanderorlovbulldozer</p>

Ресторатор Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexanderorlovbulldozer

Министерство внутренних дел России объявило в международный розыск основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова. В Тверском суде Москвы отметили, что следствие просит избрать в отношении ресторатора, который сейчас находится за границей, меру пресечения в виде заочного ареста.

"Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Орлова Александра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда", — приводит ТАСС слова представителя суда.

При этом дата рассмотрения ходатайства следствия в суде ещё не назначена.

Лайф выяснил, за что основателю сети "Тануки" грозит пять лет колонии

Лайф выяснил, за что основателю сети "Тануки" грозит пять лет колонии

Как сообщал Лайф, ранее Орлова объявили в федеральный розыск. Уголовное дело против ресторатора связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в "Москве-Сити". Арендодатель "Промтехноком" обвинил тогдашнее руководство премиального фитнес-клуба, в том числе его учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей — из-за неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. Арендатор — компания "Меркурий Фитнес" — самовольно начал строить в "Москве-Сити" бассейн. Орлову грозит пять лет колонии по статье "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".

Никита Осипов
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