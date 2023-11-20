Основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Орлова объявили в международный розыск
Ресторатор Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexanderorlovbulldozer
Министерство внутренних дел России объявило в международный розыск основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова. В Тверском суде Москвы отметили, что следствие просит избрать в отношении ресторатора, который сейчас находится за границей, меру пресечения в виде заочного ареста.
"Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Орлова Александра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда", — приводит ТАСС слова представителя суда.
При этом дата рассмотрения ходатайства следствия в суде ещё не назначена.
Как сообщал Лайф, ранее Орлова объявили в федеральный розыск. Уголовное дело против ресторатора связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в "Москве-Сити". Арендодатель "Промтехноком" обвинил тогдашнее руководство премиального фитнес-клуба, в том числе его учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей — из-за неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. Арендатор — компания "Меркурий Фитнес" — самовольно начал строить в "Москве-Сити" бассейн. Орлову грозит пять лет колонии по статье "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".