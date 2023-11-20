Основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Орлова объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел России объявило в международный розыск основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова. В Тверском суде Москвы отметили, что следствие просит избрать в отношении ресторатора, который сейчас находится за границей, меру пресечения в виде заочного ареста.

"Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Орлова Александра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда", — приводит ТАСС слова представителя суда.

При этом дата рассмотрения ходатайства следствия в суде ещё не назначена.