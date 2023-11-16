Лайф выяснил, за что основателю сети "Тануки" грозит пять лет колонии
SHOT: Дело против ресторатора Орлова связано с фитнес-клубом Black Star Fitness
Ресторатор Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexanderorlovbulldozer
Уголовное дело против основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в Москва-Сити. Об этом сообщает SHOT.
Телеграм-канал уточняет, что арендодатель "Промтехноком" обвинил тогдашнее руководство премиального фитнес-клуба, в том числе его учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей — из-за неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. По данным SHOT, арендатор — компания "Меркурий Фитнес" — самовольно начала строить в Москва-Сити бассейн. Сейчас эта компания в процессе банкротства, а сам зал закрыт был в июне 2022 года.
Между тем Орлов находится за границей. Ему грозит пять лет колонии по статье "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".
Как сообщал Лайф, ранее Александра Орлова объявили в федеральный розыск. Он является одним из самых известных рестораторов России. Его сеть "Тануки" насчитывает 76 точек. В августе Орлов продал доли в размере 33,3% в трёх фирмах: "Тануки", "Тануки – Краснодар" и "Тануки – Н. Новгород". Этим компаниям принадлежат шесть ресторанов "Тануки" в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Их совокупная выручка за прошлый год составила 295 миллионов рублей. Орлову также принадлежат пивные рестораны "Ёрш" и сервис доставки "Твоя пицца".