Лайф выяснил, за что основателю сети "Тануки" грозит пять лет колонии

Уголовное дело против основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в Москва-Сити. Об этом сообщает SHOT.

Телеграм-канал уточняет, что арендодатель "Промтехноком" обвинил тогдашнее руководство премиального фитнес-клуба, в том числе его учредителя Орлова, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей — из-за неоплаты аренды и внесения инфраструктурных изменений без разрешения. По данным SHOT, арендатор — компания "Меркурий Фитнес" — самовольно начала строить в Москва-Сити бассейн. Сейчас эта компания в процессе банкротства, а сам зал закрыт был в июне 2022 года.

Между тем Орлов находится за границей. Ему грозит пять лет колонии по статье "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".