Основатель сети ресторанов японской кухни "Тануки" объявлен в розыск
МВД объявило в розыск основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Орлова
Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @ alexanderorlovbulldozer
Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.
"Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК", — указано в базе министерства. Однако, по какой именно статье ищут ресторатора, неизвестно.
Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. В настоящее время мужчина развивает зарубежные проекты в США и ОАЭ. Работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
А ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск владельца телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакарова. Есть версия, что этот канал использовался для призыва к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Однако в сообщении МВД не говорится, по какой конкретно статье УК его ищут.