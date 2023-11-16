Основатель сети ресторанов японской кухни "Тануки" объявлен в розыск

Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

"Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК", — указано в базе министерства. Однако, по какой именно статье ищут ресторатора, неизвестно.

Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. В настоящее время мужчина развивает зарубежные проекты в США и ОАЭ. Работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.