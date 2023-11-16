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16 ноября, 09:11

Основатель сети ресторанов японской кухни "Тануки" объявлен в розыск

МВД объявило в розыск основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Орлова

<p>Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @ alexanderorlovbulldozer</p>

Александр Орлов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @ alexanderorlovbulldozer

Ресторатор и основатель сетей "Тануки" и "Ёрш" Александр Орлов объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

"Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК", — указано в базе министерства. Однако, по какой именно статье ищут ресторатора, неизвестно.

Орлов продал российскую часть своего холдинга Bulldozer Group инвесторам с Ближнего Востока. В настоящее время мужчина развивает зарубежные проекты в США и ОАЭ. Работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

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А ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск владельца телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакарова. Есть версия, что этот канал использовался для призыва к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Однако в сообщении МВД не говорится, по какой конкретно статье УК его ищут.

Дарья Нарыкова
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