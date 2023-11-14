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14 ноября, 08:33

Владелец телеграм-канала "Утро Дагестан" объявлен в розыск

МВД объявило в розыск владельца телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакарова

Предполагаемого администратора телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова объявили в розыск. Есть версия, что данный канал использовался для призыва к беспорядкам в аэропорту Махачкалы.

Предполагаемый владелец телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакар Абакаров. Фото © Telegram / "Внимание, розыск!"

Предполагаемый владелец телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакар Абакаров. Фото © Telegram / "Внимание, розыск!"

"Абакаров Абакар Абакарович. Разыскивается по статье УК РФ", указано в базе данных МВД РФ. Однако, по какой именно статье его ищут, не говорится.

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Напомним, что 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту. 5 ноября стало известно, что полицейские задержали 201 человека, которые участвовали в массовых беспорядках.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Дарья Нарыкова
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