Владелец телеграм-канала "Утро Дагестан" объявлен в розыск

Предполагаемого администратора телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова объявили в розыск. Есть версия, что данный канал использовался для призыва к беспорядкам в аэропорту Махачкалы.

"Абакаров Абакар Абакарович. Разыскивается по статье УК РФ", — указано в базе данных МВД РФ. Однако, по какой именно статье его ищут, не говорится.