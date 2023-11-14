Владелец телеграм-канала "Утро Дагестан" объявлен в розыск
МВД объявило в розыск владельца телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакарова
Предполагаемого администратора телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова объявили в розыск. Есть версия, что данный канал использовался для призыва к беспорядкам в аэропорту Махачкалы.
Предполагаемый владелец телеграм-канала "Утро Дагестан" Абакар Абакаров. Фото © Telegram / "Внимание, розыск!"
"Абакаров Абакар Абакарович. Разыскивается по статье УК РФ", — указано в базе данных МВД РФ. Однако, по какой именно статье его ищут, не говорится.
Напомним, что 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту. 5 ноября стало известно, что полицейские задержали 201 человека, которые участвовали в массовых беспорядках.
ТАСС / Валерий Шарифулин