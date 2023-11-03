Большинство россиян негативно оценило межэтнические конфликты и их участников

Известно, что во время беспорядков полторы тысячи человек попытались захватить аэропорт с целью поиска граждан Израиля. Согласно опросу, об этих событиях в той или иной степени известно 77% россиян, в том числе 28 процентов хорошо осведомлены о случившемся в Дагестане, а каждый второй что-то слышал, но без подробностей (49 процентов). Впервые узнали об этом в ходе опроса 23 процента. В большинстве своём россияне относятся к участникам беспорядков с осуждением (60 процентов, среди знающих — 69 процентов). Только 11% отнеслись к ним с пониманием, а 18% заявили, что они им безразличны.