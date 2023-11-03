Большинство россиян негативно оценило межэтнические конфликты и их участников
ВЦИОМ: Большинство россиян осудили участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Большинство россиян осудили массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие в последнее воскресенье октября. Жители страны выступают за наказание для участников инцидента. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.
Известно, что во время беспорядков полторы тысячи человек попытались захватить аэропорт с целью поиска граждан Израиля. Согласно опросу, об этих событиях в той или иной степени известно 77% россиян, в том числе 28 процентов хорошо осведомлены о случившемся в Дагестане, а каждый второй что-то слышал, но без подробностей (49 процентов). Впервые узнали об этом в ходе опроса 23 процента. В большинстве своём россияне относятся к участникам беспорядков с осуждением (60 процентов, среди знающих — 69 процентов). Только 11% отнеслись к ним с пониманием, а 18% заявили, что они им безразличны.
Примерно три четверти россиян убеждены, что беспорядки были организованными, а организаторами их в первую очередь считают западные спецслужбы (26 процентов, среди знающих — 29 процентов). Ещё 13% полагают, что за попыткой захвата аэропорта стоят украинские спецслужбы (среди осведомлённых — 16%). Каждый второй опрошенный (48%) выступает за жёсткое наказание участников беспорядков. Респонденты считают участников беспорядков преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), и пособниками врагов, поскольку их действия были направлены на дестабилизацию ситуации в РФ (26%).
Напомним, что 29 октября толпа людей ворвалась на территорию аэропорта Уйташ в Махачкале и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. Силовики начали разгон толпы и задержания, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. Путин также осудил попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром на территории Дагестана. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ответственности привлекут тех, кто подпадает под соответствующие уголовные или административные статьи. А в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту.
ТАСС / Рамазан Рашидов