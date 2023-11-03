Путин назвал невероятным свинством попытки Запада учинить в РФ еврейские погромы

Президент Владимир Путин осудил попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром на территории Дагестана. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера в пятницу, 3 ноября, с новым составом Общественной палаты страны.

Глава государства отметил, что такую позицию США и его сателлитов нельзя назвать даже проявлением двойных стандартов, — по словам Путина, это форменное "свинство".