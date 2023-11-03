Путин назвал невероятным свинством попытки Запада учинить в РФ еврейские погромы
Президент Владимир Путин осудил попытку Запада организовать руками Украины еврейский погром на территории Дагестана. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера в пятницу, 3 ноября, с новым составом Общественной палаты страны.
Глава государства отметил, что такую позицию США и его сателлитов нельзя назвать даже проявлением двойных стандартов, — по словам Путина, это форменное "свинство".
"Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство!" — резюмировал президент.
Напомним, что 29 октября толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту.