В Федерации еврейских общин призвали наказать активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что нужно наказать активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом он сказал в беседе с Лайфом. По его словам, это необходимо для справедливости и ради пресечения таких ситуаций в других регионах страны.

Александр Борода заявил, что нужно наказать активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Видео © LIFE

"Прежде всего [это нужно] для восстановления общей справедливости. А второе — это, безусловно, некая очень показательная история, потому что если всё это будет спущено на тормозах, то в других регионах люди с подобными мыслями поймут, что совсем не страшно, что можно устраивать подобные протесты", — сказал он.