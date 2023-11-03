В Федерации еврейских общин призвали наказать активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Александр Борода: Активных участников беспорядков в Махачкале нужно наказать
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что нужно наказать активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом он сказал в беседе с Лайфом. По его словам, это необходимо для справедливости и ради пресечения таких ситуаций в других регионах страны.
Александр Борода заявил, что нужно наказать активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Видео © LIFE
"Прежде всего [это нужно] для восстановления общей справедливости. А второе — это, безусловно, некая очень показательная история, потому что если всё это будет спущено на тормозах, то в других регионах люди с подобными мыслями поймут, что совсем не страшно, что можно устраивать подобные протесты", — сказал он.
Борода считает, что уголовному наказанию нет необходимости подвергать тех, кто не принимал активного участия в беспорядках. По его мнению, с такими людьми следует провести воспитательную работу. Он также считает, что подобные события опасны для государства.
Напомним, 29 октября разъярённая толпа проникла на территорию аэропорта Уйташ в Махачкале и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прилетел из Тель-Авива. Для разгона участников беспорядков на место прибыли силовики, прошли задержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Президент Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ответственности привлекут тех, кто подпадает под соответствующие статьи уголовного или административного правонарушения. Кремль поддерживает позицию Меликова в вопросах наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.
LIFE