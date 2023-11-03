В Кремле призвали не судить о Дагестане по инциденту в аэропорту
Замглавы АП Магомедов призвал не судить о Дагестане по инциденту в аэропорту
Не стоит судить о Дагестане по единичному инциденту с массовыми беспорядками в махачкалинском аэропорту Уйташ. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ, бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов.
"Я не хочу, чтобы о моей родной республике, о Дагестане, судили по этому происшествию, инциденту. Это не характерно для Дагестана, это, скорее, исключение — редкое, но всё-таки оно случилось. У людей, которые совершили противоправные действия, нет большой поддержки дагестанского народа", — сказал представитель Кремля на Всероссийском форуме "Народы России".
Магомедов добавил, что Дагестан является самой многонациональной российской республикой, которая всегда была примером межнационального и межконфессионального мира и согласия. Замглавы Администрации Президента напомнил, что в советские времена республику называли "лабораторией межнациональных отношений". По словам Магомедова, сегодня большинство дагестанцев живёт по принципам предков, основанным на взаимном уважении и помощи, добрососедстве.
Напомним, что 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам президента Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия.
ТАСС / AP