В Кремле призвали не судить о Дагестане по инциденту в аэропорту

Не стоит судить о Дагестане по единичному инциденту с массовыми беспорядками в махачкалинском аэропорту Уйташ. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ, бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов.

"Я не хочу, чтобы о моей родной республике, о Дагестане, судили по этому происшествию, инциденту. Это не характерно для Дагестана, это, скорее, исключение — редкое, но всё-таки оно случилось. У людей, которые совершили противоправные действия, нет большой поддержки дагестанского народа", — сказал представитель Кремля на Всероссийском форуме "Народы России".