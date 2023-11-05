За погром в аэропорту Махачкалы задержали более 200 человек
Полиция сообщила о 201 задержанном после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Полицейские задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы, в их отношении было составлено 155 протоколов. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.
"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту города Махачкалы. За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы", — сообщил глава регионального МВД, отметив, что сотрудники правоохранительных органов также определили 204 транспортных средства, которыми пользовались участники беспорядков.
Напомним, что 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту. В свою очередь президент заявил, что власти РФ отреагируют на беспорядки в Дагестане в соответствии с законом.
ТАСС / AP