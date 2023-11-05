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5 ноября, 18:11

За погром в аэропорту Махачкалы задержали более 200 человек

Полиция сообщила о 201 задержанном после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Полицейские задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы, в их отношении было составлено 155 протоколов. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту города Махачкалы. За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы", сообщил глава регионального МВД, отметив, что сотрудники правоохранительных органов также определили 204 транспортных средства, которыми пользовались участники беспорядков.

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Напомним, что 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту. В свою очередь президент заявил, что власти РФ отреагируют на беспорядки в Дагестане в соответствии с законом.

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ТАСС / AP

Юрий Лысенко
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