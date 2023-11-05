За погром в аэропорту Махачкалы задержали более 200 человек

Полицейские задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы, в их отношении было составлено 155 протоколов. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту города Махачкалы. За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы", — сообщил глава регионального МВД, отметив, что сотрудники правоохранительных органов также определили 204 транспортных средства, которыми пользовались участники беспорядков.