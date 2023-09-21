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21 сентября, 11:39

"Любовница миллионера": В Москве задержали светскую львицу, которую разыскивал Интерпол

SHOT: В Москве задержали разыскиваемую через Интерпол светскую львицу Арсенину

<p>Кира Арсенина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kira_arsenina</p>

Кира Арсенина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kira_arsenina

В Москве задержали разыскиваемую через Интерпол светскую львицу и содержанку Киру Арсенину, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, уголовное дело на 34-летнюю горячую брюнетку завели в Молдавиив 2022 году. Её подозревают в краже, ущерб местные правоохранители оценили как значительный. Как уточняется, Арсенину задержали около отделения по экзаменационной работе ГИБДД на Нагатинской улице. Сейчас она находится под подпиской о невыезде

Кира Арсенина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kira_arsenina

Кира Арсенина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kira_arsenina

Кира Арсенина переехала в Москву строить модельную карьеру. Ей приписывали романы с различными знаменитостями, в частности, с певцом Владом Топаловым. Сама же светская дива в одном из интервью призналась, что она живёт за счёт "одного из российских миллионеров, который занимает пост высокопоставленного менеджера госкорпорации" и тратит на себя миллион в месяц.

Арсениной стали приписывать роман с Владом Топаловым после того, как она опубликовала видео и фото с женатым певцом. Фото © Telegram / SHOT

Арсениной стали приписывать роман с Владом Топаловым после того, как она опубликовала видео и фото с женатым певцом. Фото © Telegram / SHOT

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Наталья Исакова
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