Звезда боёв на голых кулаках украл элитные часы в Шереметьево и нелепо оправдался

Звезду промоушена боёв на голых кулаках Bare Knuckle — одного из сильнейших бойцов Таиланда Садуди Шримуана — арестовали на два месяца по делу о краже часов Armand Nicolet стоимостью 300 тысяч рублей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, чемпиону Азии по боксу грозит до шести лет тюрьмы. Сегодня он должен был провести в Екатеринбурге бой против экс-чемпиона Hardcore FC Мартина Джуаряна. За него Шримуану полагалось 10 тысяч долларов (около миллиона рублей), но после задержания спортсмена поединок отменили.

Сам таец признался, что увидел, как часы бесхозно лежат в зоне ожидания, и забрал их. При этом боец попытался оправдать себя незнанием российских законов. Лига RCC отказалась помогать ему с адвокатом, и Шримуану назначили государственного защитника. Потерпевшим оказался сотрудник налоговых служб из Дагестана.