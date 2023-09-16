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16 сентября, 15:20

Звезда боёв на голых кулаках украл элитные часы в Шереметьево и нелепо оправдался

Mash: Бойца Шримуана арестовали за кражу часов в Шереметьево за 300 тыс. рублей

<p>Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sadudeeh</p>

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sadudeeh

Звезду промоушена боёв на голых кулаках Bare Knuckle — одного из сильнейших бойцов Таиланда Садуди Шримуана — арестовали на два месяца по делу о краже часов Armand Nicolet стоимостью 300 тысяч рублей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его данным, чемпиону Азии по боксу грозит до шести лет тюрьмы. Сегодня он должен был провести в Екатеринбурге бой против экс-чемпиона Hardcore FC Мартина Джуаряна. За него Шримуану полагалось 10 тысяч долларов (около миллиона рублей), но после задержания спортсмена поединок отменили.

Сам таец признался, что увидел, как часы бесхозно лежат в зоне ожидания, и забрал их. При этом боец попытался оправдать себя незнанием российских законов. Лига RCC отказалась помогать ему с адвокатом, и Шримуану назначили государственного защитника. Потерпевшим оказался сотрудник налоговых служб из Дагестана.

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Ранее житель Подмосковья украл со склада Wildberries 300 смарт-часов на 1 млн. Он не смог придумать, что делать с награбленным, поэтому в результате, измученный совестью, сдался.

Светлана Оперук
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