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16 сентября, 13:59

Маска обвинили в краже придуманного в XII веке логотипа футбольного клуба

Шотландский футбольный клуб "Хаддингтон таун" обвинил Маска в воровстве их герба

Шотландский футбольный клуб "Хаддингтон таун" обвинил американского миллиардера Илона Маска в воровстве их герба, сообщает газета The Times.

В официальной группе ФК в соцсетях появился пост с новым логотипом компании SpaceX, который оказался поразительно похож на эмблему "Хаддингтон тауна" — на обоих изображён козёл. В клубе пояснили, что их изображение появилось ещё в XII веке и оно связано с местным промыслом — разведением коз. А вот почему Маск выбрал козла, неизвестно. Тем не менее представители клуба заявили, что не будут подавать в суд на миллиардера, но при этом отметили, что команда не против, если бизнесмен решит инвестировать в ФК.

"Клуб рад, что Илон присоединился к команде, большому человеку не терпится приступить к работе", — говорится в сообщении пресс-службы шотландского ФК.

Логотип SpaceX выполнен в белом цвете, а у шотландского ФК — в золотом. Фото © Тwitter / heraldscotland

Логотип SpaceX выполнен в белом цвете, а у шотландского ФК — в золотом. Фото © Тwitter / heraldscotland

Водка сгубила Маска во время визита в Россию

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Обложка ©

ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Наталья Исакова
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