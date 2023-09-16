Маска обвинили в краже придуманного в XII веке логотипа футбольного клуба

В официальной группе ФК в соцсетях появился пост с новым логотипом компании SpaceX, который оказался поразительно похож на эмблему "Хаддингтон тауна" — на обоих изображён козёл. В клубе пояснили, что их изображение появилось ещё в XII веке и оно связано с местным промыслом — разведением коз. А вот почему Маск выбрал козла, неизвестно. Тем не менее представители клуба заявили, что не будут подавать в суд на миллиардера, но при этом отметили, что команда не против, если бизнесмен решит инвестировать в ФК.