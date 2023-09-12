Водка сгубила Маска во время визита в Россию
BI: Маск отключился, выпив водки, в Москве в начале 2000-х
Биография миллиардера Илона Маска авторства Уолтера Айзексона раскрыла подробности о визите бизнесмена в Москву в начале 2000-х годов. Как пишет Business Insider, тогда Маска чуть не сгубила русская водка.
Так, Маск в начале 2000-х годов хотел запустить миссию на Марс, для обсуждения вопроса ему организовали встречу с бизнесменами в Москве. Туда американский бизнесмен прилетел с похмелья после вечеринки в Париже.
Во время обеда в московском ресторане подавали водку, кроме того, россияне презентовали Маску бутылку водки, на этикетке которой он был изображён стоящим на Марсе. Как отмечает Айзексон, после нескольких рюмок "Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой о стол".
А ранее в этой биографии Илон Маск подтвердил рождение своего десятого ребёнка. Мальчик родился в июне 2022 года от суррогатной матери. Малыша назвали Техно Механикус. Это уже третий совместный ребёнок бизнесмена и певицы Граймс. В мае 2020 года исполнительница подарила предпринимателю сына, которого нарекли Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-XII). Появившаяся позднее на свет девочка также получила странное имя — Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl), родители в сокращённом варианте называют её Y.
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