Водка сгубила Маска во время визита в Россию

Биография миллиардера Илона Маска авторства Уолтера Айзексона раскрыла подробности о визите бизнесмена в Москву в начале 2000-х годов. Как пишет Business Insider, тогда Маска чуть не сгубила русская водка.

Так, Маск в начале 2000-х годов хотел запустить миссию на Марс, для обсуждения вопроса ему организовали встречу с бизнесменами в Москве. Туда американский бизнесмен прилетел с похмелья после вечеринки в Париже.