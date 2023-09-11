Маск подтвердил рождение десятого ребёнка Техно Механикуса и разозлил его мать
Илон Маск подтвердил рождение десятого ребёнка Техно Механикуса
Илон Маск с десятым сыном © Twitter / WalterIsaacson
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил рождение своего десятого ребёнка, когда он был ещё в отношениях с канадской певицей Граймс. Фрагмент биографии опубликовал журналист Уолтер Айзексон в соцсети X (ранее Twitter).
Илон Маск с десятым сыном. Фото © Twitter / WalterIsaacson
Мальчик родился в июне 2022 года от суррогатной матери. Малыша назвали Техно Механикус Маск, а вот прозвище у него Тэй (Тау). По словам биографа бизнесмена, такое дополнительное имя мальчику дали в честь "греческой буквы, которую обозначает иррациональное число, равное удвоенному числу пи". Увидев фото с ребёнком, Граймс в соцсети X (ранее Twitter) жёстко отреагировала.
"Скажи Илону, чтобы позволил мне увидеть моего сына или, пожалуйста, ответил моему адвокату. До этого момента мне даже не позволили увидеть фото этих детей, несмотря на ситуацию, которая полностью разорвала мою семью", — написала она, а позднее попросила прощения.
Ранее Лайф писал о тайном ребёнке Маска со странным именем. Стоит заметить, что это уже третий совместный ребёнок бизнесмена и Граймс. В мае 2020 года исполнительница подарила предпринимателю сына, которого нарекли Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-Xii). Появившаяся позднее на свет девочка также получила странное имя — Экза Дарк Сайдерил (Exa Dark Sideræl), родители в сокращённом варианте называют её Y.
Лайф также рассказывал, что в прошлом году сын-трансгендер миллиардера Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон Ксавьер Александр Маск сменил имя, отрёкся от отца и официально стал девушкой. Ксавьер пояснил, что с биологическим папой давно не живёт и отказывается связывать себя с ним "каким-либо образом, в каком-либо виде или форме".