Маск подтвердил рождение десятого ребёнка Техно Механикуса и разозлил его мать

Американский предприниматель Илон Маск подтвердил рождение своего десятого ребёнка, когда он был ещё в отношениях с канадской певицей Граймс. Фрагмент биографии опубликовал журналист Уолтер Айзексон в соцсети X (ранее Twitter).

Илон Маск с десятым сыном. Фото © Twitter / WalterIsaacson

Мальчик родился в июне 2022 года от суррогатной матери. Малыша назвали Техно Механикус Маск, а вот прозвище у него Тэй (Тау). По словам биографа бизнесмена, такое дополнительное имя мальчику дали в честь "греческой буквы, которую обозначает иррациональное число, равное удвоенному числу пи". Увидев фото с ребёнком, Граймс в соцсети X (ранее Twitter) жёстко отреагировала.

"Скажи Илону, чтобы позволил мне увидеть моего сына или, пожалуйста, ответил моему адвокату. До этого момента мне даже не позволили увидеть фото этих детей, несмотря на ситуацию, которая полностью разорвала мою семью", — написала она, а позднее попросила прощения.