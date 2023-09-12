Путин назвал Илона Маска выдающимся бизнесменом

Президент Владимир Путин положительно отозвался об американском инженере и бизнесмене Илоне Маске, назвав его выдающимся, активным и талантливым человеком. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать, но я думаю, это и признают во всём мире", — отметил Путин.