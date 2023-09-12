Путин назвал Илона Маска выдающимся бизнесменом
Президент Владимир Путин положительно отозвался об американском инженере и бизнесмене Илоне Маске, назвав его выдающимся, активным и талантливым человеком. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать, но я думаю, это и признают во всём мире", — отметил Путин.
Ранее Илон Маск двумя словами прокомментировал статью о провале ВСУ, согласившись с доводами журналиста. А 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России.
LIFE / Павел Баранов © Getty Images / Michael Gonzalez