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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:03
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Путин назвал Илона Маска выдающимся бизнесменом

Президент Владимир Путин положительно отозвался об американском инженере и бизнесмене Илоне Маске, назвав его выдающимся, активным и талантливым человеком. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать, но я думаю, это и признают во всём мире", — отметил Путин.

Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым при помощи Starlink
Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым при помощи Starlink

Ранее Илон Маск двумя словами прокомментировал статью о провале ВСУ, согласившись с доводами журналиста. А 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Илон Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России.

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LIFE / Павел Баранов © Getty Images / Michael Gonzalez

Марина Калегина
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