Илон Маск двумя словами прокомментировал статью о провале ВСУ
Маск поддержал статью бизнесмена Сакса о провале наступления ВСУ и роли США
Американский предприниматель Илон Маск двумя словами оценил статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса. В ней сообщается о провале наступления украинской армии и прогнозируется поражение Соединённых Штатов Америки на Украине.
В статье эксперта, опубликованной в "Твиттере", говорится о провале ВСУ. Сакс заявил, что "с каждым днём становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Происходящее на Украине он сравнил с ситуацией в Афганистане, когда США обнадёживали народ и сообщали об успехе. Теперь такому примеру Вашингтона последовал Киев, указал он.
"Хорошо сказано", — подчеркнул Маск.
Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном направлении противник не достиг поставленной задачи. Позже глава государства сообщил, что Вооружённые силы Украины уже потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники.
ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN