Илон Маск двумя словами прокомментировал статью о провале ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск двумя словами оценил статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса. В ней сообщается о провале наступления украинской армии и прогнозируется поражение Соединённых Штатов Америки на Украине.

В статье эксперта, опубликованной в "Твиттере", говорится о провале ВСУ. Сакс заявил, что "с каждым днём становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Происходящее на Украине он сравнил с ситуацией в Афганистане, когда США обнадёживали народ и сообщали об успехе. Теперь такому примеру Вашингтона последовал Киев, указал он.