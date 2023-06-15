Зеленскому сообщили плохие новости о технике НАТО на фронте

Вооружённые силы Украины не способны использовать технику НАТО должным образом и даже не смогут отремонтировать её. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Прежде всего, западные вооружения разрабатывались для системного использования, заметил Риттер. Кроме того, военные ВСУ не знают, как ими пользоваться и как их ремонтировать, что только делает их лёгкой мишенью.

"Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали её не сильнее, а, наоборот, слабее. Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя", — сказал военный эксперт.