В США заявили о колоссальных потерях ВСУ с начала контрнаступления
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что потери ВСУ составили десять к одному
Киев ждёт неизбежное поражение, так как украинская армия продолжает терять технику и личный состав на поле боевых действий. Об этом заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, назвав потери ВСУ колоссальными.
"Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчётам, они достигают примерно восьми-девяти, даже десяти к одному", — сказал он.
По его мнению, ВСУ неудачно провели контрнаступление, не имея никакой поддержки с воздуха, что обернулось негативными последствиями для пехоты и танковых батальонов. Также Киев не владеет нужным числом мобильной артиллерии и комплексов ПВО, добавил Джонсон.
Напомним, 4 июня Минобороны РФ заявило о начале контрнаступления Украины, которое обернулось для ВСУ огромными потерями. Немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley уничтожались российскими войсками при попытках атаковать. По словам главы РФ Владимира Путина, украинские бойцы лишились как минимум 160 танков и 360 бронемашин. Провал атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.
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