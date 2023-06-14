Киев ждёт неизбежное поражение, так как украинская армия продолжает терять технику и личный состав на поле боевых действий. Об этом заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, назвав потери ВСУ колоссальными.

"Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчётам, они достигают примерно восьми-девяти, даже десяти к одному", — сказал он.