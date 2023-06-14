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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 17:23
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В США заявили о колоссальных потерях ВСУ с начала контрнаступления

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что потери ВСУ составили десять к одному

Киев ждёт неизбежное поражение, так как украинская армия продолжает терять технику и личный состав на поле боевых действий. Об этом заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, назвав потери ВСУ колоссальными.

"Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчётам, они достигают примерно восьми-девяти, даже десяти к одному", — сказал он.

По его мнению, ВСУ неудачно провели контрнаступление, не имея никакой поддержки с воздуха, что обернулось негативными последствиями для пехоты и танковых батальонов. Также Киев не владеет нужным числом мобильной артиллерии и комплексов ПВО, добавил Джонсон.

Чем закончится наступление ВСУ и почему на Западе уже ищут стрелочников
Чем закончится наступление ВСУ и почему на Западе уже ищут стрелочников

Напомним, 4 июня Минобороны РФ заявило о начале контрнаступления Украины, которое обернулось для ВСУ огромными потерями. Немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley уничтожались российскими войсками при попытках атаковать. По словам главы РФ Владимира Путина, украинские бойцы лишились как минимум 160 танков и 360 бронемашин. Провал атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Татьяна Миссуми
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