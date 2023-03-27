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27 марта, 07:53

У сбежавшей в Монако светской львицы Бельчанской в РФ остались миллионные долги

Уехавшая в Монако российская светская львица и бизнесвумен Марианна Бельчанская, а также её мать Татьяна Ильинична признаны банкротами в РФ. Как стало известно Лайфу, их общий долг кредиторам составляет около четверти миллиарда рублей.

Кредиторы у семьи разные. К примеру, Бельчанская-младшая должна банку деньги за сорванный подряд на возведение офисов, которое должна была выполнить её компания. Кроме того, несколько её строительных фирм ранее заключили контракты с госструктурами, но 24 из них общей суммой на полмиллиарда рублей были прекращены. А на её фирмы в Интернете можно найти массу негативных отзывов.

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Мать Бельчанской стала банкротом во время строительства особняка в Барвихе. На данный момент объект находится в залоге у "Инвестторгбанка". Кроме того, деньги требуют и соседи старшей Бельчанской — владельцы салона красоты, который она залила.

Ранее Лайф писал о том, что российская бизнесвумен и светская львица Марианна Бельчанская переехала в Монако, оставив в России крупные долги и сорванные госконтракты.

Обложка ©

Getty Images / Dave M. Benett

Илья Суриков
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