У сбежавшей в Монако светской львицы Бельчанской в РФ остались миллионные долги

Уехавшая в Монако российская светская львица и бизнесвумен Марианна Бельчанская, а также её мать Татьяна Ильинична признаны банкротами в РФ. Как стало известно Лайфу, их общий долг кредиторам составляет около четверти миллиарда рублей.

Кредиторы у семьи разные. К примеру, Бельчанская-младшая должна банку деньги за сорванный подряд на возведение офисов, которое должна была выполнить её компания. Кроме того, несколько её строительных фирм ранее заключили контракты с госструктурами, но 24 из них общей суммой на полмиллиарда рублей были прекращены. А на её фирмы в Интернете можно найти массу негативных отзывов.

Мать Бельчанской стала банкротом во время строительства особняка в Барвихе. На данный момент объект находится в залоге у "Инвестторгбанка". Кроме того, деньги требуют и соседи старшей Бельчанской — владельцы салона красоты, который она залила.