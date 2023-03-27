Как светская львица с Рублёвки задолжала сотни миллионов и подалась жить в Монако Марианна Бельчанская — юрист лакшери-компании Mercury, бизнесвумен и светская львица — переехала в Монако, оставив в России крупные долги и сорванные госконтракты. Как она живёт? 26 марта, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Dave M Benett, © Shutterstock

Роскошная жизнь в Монте-Карло

В казино Монте-Карло крупье узнал среди игроков 46-летнюю Марианну Бельчанскую из России. Она поселилась рядом с пляжами Ларвотто на площади Мулен в резиденции "Европа". Это высотка для респектабельных господ, откуда открывается живописный вид на Лигурийское море. Приобрести там апартаменты стоит около пяти миллионов евро, но предложений о продаже или сдаче внаём нет, всё выкуплено или забронировано на месяцы вперёд.

Бельчанской принадлежит автопарк лимузинов, который обслуживает туристов в Ницце. Ещё она была ликвидатором с широкими полномочиями в компании по импорту/экспорту и продаже алкоголя в Монако.

Бельчанская есть в справочниках коммуны Ла-Тюрби — это Приморские Альпы. Судя по нему, она зарегистрирована в историческом особняке на проспекте де Голля, откуда рукой подать до древнеримских монументов и Средиземного моря. Стоимость квартир здесь — около одного миллиона евро. Бельчанская может владеть и мясной лавкой с кафешкой на первом этаже. Скорее всего, у неё и её пожилой матери, 76-летней Татьяны Ильиничны Бельчанской, есть гражданство Франции.

Апартаменты в резиденции "Европа".

Светская дама

В нулевых и десятых Марианна Бельчанская считалась одной из самых известных светских львиц и бизнесвумен России. Как-то она травмировала ногу на горнолыжном курорте в Альпах, и на костылях отправилась в концертный зал "Барвиха Luxury Village", где выступал тенор Андреа Бочелли.

Накануне двадцатых она ушла в тень, став крупным строительным господрядчиком.









Как только не представляли Бельчанскую в глянцевых изданиях: партнёр Московской коллегии адвокатов, президент "Стройньютехнолоджи", совладелица салона Tretyakov Spa, член президиума Российского еврейского конгресса и даже "женщина, с которой считается весь деловой мир России".

Последняя её публичная должность в России — главный юрист группы компаний Mercury, которая владеет московским ЦУМом, бутиками в Третьяковском проезде и на Кутузовском проспекте, "Барвиха Luxury Village" и Домом ленинградской торговли в Санкт-Петербурге, а также занимается дистрибьюцией премиум-марок. Общая годовая выручка — около 100 млрд рублей.

Бельчанская до сих пор тесно связана и с Mercury, и с его владельцами. В одной из компаний группы — лондонском аукционном доме Phillips — работают её племянник с племянницей (Phillips выделила 6,5 миллиона фунтов стерлингов в поддержку Украины. — Прим. Лайфа).

Недавно на банкротном деле Бельчанской вскрылось, что её недвижимость в залоге у совладельца Mercury Леонида Струнина. Это оказалось ей на руку и заметно осложнило продажу её имущества с аукциона.

Как Бельчанские стали банкротами в России

На родине Марианна Бельчанская и её мать Татьяна Ильинична признаны банкротами. На двоих они должны кредиторам около четверти миллиарда рублей.

Строительные компании Бельчанской-младшей (холдинг "Стройньютехнолоджи") выиграли в 2011 году тендер стоимостью свыше 300 млн рублей на возведение офисов для краевого камчатского казначейства. Гарантом стал "Инвестторгбанк". В итоге подряд был сорван, в оговорённые сроки здания не построили. С тех пор бизнесвумен должна банку почти 107 млн рублей.

В 2011–2018 годах стройфирмы Бельчанской заключили с отечественными госструктурами 180 контрактов суммарной стоимостью почти три миллиарда рублей. Из них 24 контракта на полмиллиарда прекращены, по девяти проблемным контрактам выплачены неустойки, три договора были разорваны, а исполнителей по ним внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Некоторые организации ещё функционируют.











На стройкомпании Марианной Бельчанской в Интернете огромное количество разгромных отзывов от бывших сотрудников:

— "ПСК — очередная компания под руководством Бельчанской Марианны. Ранее были: "МГР-проект", МСК-9, "Кардо". У всех организаций одна история — задержка и невыплаты заработной платы сотрудникам, обманутыми и без денег остаются и субподрядчики, умышленно затягивают процессы в суде. Перед вами настоящие лжецы и лицемеры! Не ведитесь, это ловушка, капкан, ребята. БЕГИТЕ!!!!!" — пишет экс-сотрудник.

Мать Бельчанской обанкротилась, когда строила себе особняк в Барвихе. Формально она наняла две компании: первую — для возведения стен, вторую — для проведения коммуникаций и, как установил суд, не расплатилась. Сейчас особняк находится в залоге у "Инвестторгбанка", из-за чего пустить строение с молотка проблематично.

Очередь кредиторов разношёрстная. Точно ничего не достанется рабочим, которым в стройфирмах Бельчанской не выплатили зарплату. Они не смогли соблюсти формальности: выбрать представителя и подать от него документы на очерёдность кредиторов.

Зато на деньги претендуют залитые светской львицей соседи снизу из салона красоты "Долорес", соучредителем которого была мать Бельчанской. Несмотря на этот факт, салон подал иск о компенсации и тоже встал в очередь кредиторов.

Как распродаётся имущество Бельчанских

Роскошные московские квартиры и загородные особняки Бельчанской, вроде бы, и проданы, а вроде бы, и нет. Непонятно, кому они в настоящий момент принадлежат. Первая инстанция выносит одно решение, апелляция его отменяет, другой вердикт обжалуется кассацией, дело доходит до Верховного суда. Потом выясняется, что оценка имущества неверная, что не учтены интересы всех наследников, что нарушено антимонопольное законодательство. Затем мать Бельчанской признаётся недееспособной, Марианна становится опекуном. И всё начинается по новой.

Один ушедший с молотка актив (30 соток леса на Рублёвке под добычу древесины и строительство водохранилища с рекреационной зоной) выкуплен за копейки Денисом Гольдбергом. Он аффилированное лицо Марианны Бельчанской и в другом деле выступает как её доверенный юрист-представитель. Несколько лет назад Денис Гольдберг сменил фамилию и стал Денисом Грачёвым.

Показательная ситуация с пятикомнатной квартирой Марианны Бельчанской в жилом комплексе премиум-класса "Остоженка", что в двух шагах от храма Христа Спасителя и памятника Петру I на Москве-реке. Учитывая, что квадрат там стоит до 1,3 млн рублей, вся жилплощадь потянет на 220 млн рублей. Но на аукционе её вдвое дешевле приобрёл бизнесмен Шахин Хикмат Вади. Весь прошлый год он безуспешно пытался снять с этой квартиры запрет на регистрационные действия, чтобы переписать на себя. В конце текущего марта состоится очередная тяжба. При этом штрафы Марианне до сих пор приходят в ЖК "Остоженка", где она всё ещё прописана.





В похожем подвешенном состоянии находятся два самых дорогостоящих актива матери Бельчанской. Формально продан за сто миллионов её фешенебельный коттедж площадью 600 квадратов в элитном посёлке "Барвиха XXI". Однако вокруг него так и не прекратились тяжбы. Более того, этот лот недавно выкладывали на продажу на специализированной площадке примерно за ту же сумму.

Аналогично происходит с апартаментами Татьяны Ильиничны площадью 100 квадратов в кирпичном доме в Нащокинском переулке (это тоже элитная недвижимость). Её вроде бы купила почти за 37 млн рублей петербурженка Марина Кузнецова. Впрочем, как всегда у Бельчанских, сделка бесконечно оспаривалась. Сама покупательница (Кузнецова) не кажется богатым человеком. У неё долгов на полмиллиона рублей и скромная, судя по соцсетям, жизнь.





Семья светской львицы

Лайф выяснил, что Марианна Бельчанская растит восьмилетнего сына. Говорят, у неё есть взрослая дочь. О мужчинах Бельчанской нет информации. Во французских реестрах она указана как мадемуазель, то есть незамужняя.

Марианна Бельчанская может быть связана с бенефициарами стройхолдинга "Донстрой". Если верить глянцу, то строителем она стала так. Накануне нулевых годов некий друг семьи, не чуждый вопросам градостроительства, привел её на котлован "Донстроя" и уговорил туда вложиться. Речь шла о строительстве ЖК "Остоженка". Спустя дюжину лет в арбитражном суде всплыл факт, что мать Бельчанской владеет векселями дочерней компании "Донстроя".

Матери Бельчанской сейчас 76 лет. Пожилая женщина давно живёт в Монако. Она бывшая советская топ-модель и раньше часто захаживала в казино Монте-Карло со своей чихуа-хуа Клеопатрой. Ещё в 90-е она открыла в Москве салон красоты с Долорес Кондрашовой, легендарным советским модельером (этот салон и залило. — Прим. Лайфа). С ней она дружит полвека. Татьяна Бельчанская была её музой — её лицо украшало все парикмахерские времён СССР.

Модель Татьяна Бельчанская во время демонстрации победной причёски "Голубь мира". 1–19 октября 1978 года. СССР. Москва. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Созинов Виталий

Отец Бельчанской, Геннадий Ильич, трудился директором Всесоюзного научно-исследовательского института кибернетики Минсельхоза. После перестройки переехал на Аляску, где жил и работал при кампусе Международного центра арктических исследований. Свои последние годы Бельчанский провёл в уютном городке Роквилл (штат Мэриленд), знаменитом своей еврейской общиной и биотехнологическими компаниями. Геннадий Ильич занимал коттедж с идеальной лужайкой во дворе. Стоимость — свыше 700 тысяч долларов.

49-летняя сестра Бельчанской, Анастасия Билибина, много лет назад перебралась с семьёй в Лондон. До переезда её муж, Андрей Билибин, был топ-менеджером холдингов ЮКОСа Ходорковского и группы компаний "Ситикорп", занимающейся нефтегазовым оборудованием. Старшая дочь Билибиных часто выкладывает селфи на фоне семейного таунхауса в лондонском районе Челси.







Должны ли Бельчанские расплатиться по долгам в России? 0 Если суд принял такое решение, значит должны У Марианны есть юридический опыт, поэтому она будет хитрить Они уже уехали жить за границу, ничего они никому не заплатят

* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

Авторы Егор Пережогин