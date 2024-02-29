Мамаша Кураж: Для чего иноагент – профессор РАН основала в Париже Независимый институт философии 16 февраля Минюст внёс в реестр иноагентов сотрудницу Института философии РАН Юлию Синеокую. Известно, что она уехала в Париж в феврале 2022 года. А затем создала Независимый институт философии, который, похоже, планирует объединить на площадке противников СВО. 28 февраля, 21:43 Иноагент Юлия Синеокая*, которая открыла в Париже Независимый институт философии. Коллаж © Life.ru. Фото © svoboda

Независимый институт философии — детище уехавшей из России экс-заведующей сектором западной философии Института философии (ИФ РАН) Юлии Синеокой*. Юридически эта организация зарегистрирована в Париже как ассоциация. Однако миссия и задачи института явно скрывают больше, чем платформу для высказываний.

Его официальный адрес в Париже: 229, Rue Saint Honore, 75001 Paris. В здании располагается фирма SeDomicilier, предоставляющая почтовые ящики предприятиям и ассоциациям за 20 евро в месяц. Институт существует полгода, пока о его коммерческой деятельности нет информации во французских базах данных.

На сайте среди его основателей и множества участников – выходцев из России, осевших по различным вузам Европы и стран СНГ, вы не найдёте действующих профессоров российских вузов и Академии наук. Этот момент основательница объясняет тем, что опасается подвергнуть противников СВО неприятностям, поэтому представители российской науки и образования состоят там анонимно.

Свои задачи и целевую аудиторию институт не скрывает. Для отбора философов, социологов, психологов, которых собирает Независимый институт философии, есть главный критерий — "разделять ценности свободы, являться противником вторжения России на Украину".

Сайт Независимого института философии в Париже. Фото © Independentphilosophers

Любопытен круг поддержки Синеокой* в Париже. В нём есть сотрудница двух американских организаций в Париже (SERI) и Дэвис-центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Джульетта Фор. Именно она записывала интервью с Синеокой*, а затем неоднократно принимала участие в мероприятиях её Независимого института философии.

Для понимания: на конференциях американской политической организации со штаб-квартирой в Париже в основном изучают антидемократическую политику в России, Иране и Турции. В интервью Фор для AOC.media Синеокая* заявила о том, что покинула Россию в знак протеста против СВО и занимается созданием ассоциации эмигрировавших из России учёных с целью объединения их усилий в русле протеста против политики руководства РФ.

Что известно об иноагенте Юлии Синеокой*

Сейчас иноагент Синеокая* проживает в парижском предместье — городке Монтиньи-ле-Бретоннё с населением 30 тысяч человек — вместе с дочерью – студенткой Сорбонны 23-летней Яной Берковской. На девушку 26 сентября прошлого года было оформлено индивидуальное предпринимательство (ИП).

Член-корреспондент РАН Юлия Синеокая* (по центру). Фото © Iphras.ru

Согласно французскому аналогу ОКВЭД (классификатор 70.22Z), в качестве предпринимателя филолог — будущий магистр английского языка и литературы — проводит "управленческие и бизнес-консультации".

Из открытых данных можно понять, что девушка занимается бизнес-консалтингом по домашнему адресу, указанному в резюме Юлии Синеокой*. При этом остальные данные деятельности ИП (например, доходы) скрыты с формулировкой "по требованию владельца".

Какие знания по консультированию бизнесменов могут быть у девушки 23 лет, не имеющей профильного бэкграунда и даже не интересующейся подобной темой? Например, среди книг, которые Яна Берковская читает в Интернете, вы не найдёте ничего, начинающегося со слова "бизнес".







Зато сразу понятна культурно-идеологическая позиция предпринимательницы: помимо восьми аудиокниг в жанре фантастики указаны "Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры" профессора Харьковского университета Дмитрия Багалея, впервые изданная ещё в 1889 году в Киеве, и "Кіт у чоботях" теоретика украинского национализма и автора лозунга "Прочь от Москвы!" Миколы Хвылевого.

Поэтому регистрация в системе частного предпринимательства дочери и зарегистрированная ассоциация – площадка института в связке вполне могут создать и обосновать базу для любого иностранного и российского гранта.

Как иноагент травила коллег в России до начала СВО

Одним из назначенных Юлией Синеокой* врагов почему-то стал профессор сектора русской философии ИФ РАН Анатолий Черняев, с которым она борется уже не один год, привлекая российские и западные СМИ и клеймя его то "рейдером при поддержке православных олигархов", то обладателем "очень радикальных, правых взглядов".

Напомним, руководство ИФ РАН 21 декабря 2023 года расторгло контракт с ведущим научным сотрудником Анатолием Черняевым. Спустя три дня после этого Юлия Синеокая* 24 декабря 2023-го даёт интервью, где заявляет, что и "сейчас угроза, собственно говоря, не устранена". А на вопрос ведущего, почему власть так интересует Институт философии, отвечает исчерпывающе, приведя слова философа Александра Дугина о том, что "сегодня, когда идёт противостояние цивилизаций, позиция философов не менее важна, чем позиция генералов, и Институт философии РАН сравним с Генеральным штабом российских войск. Поэтому нам необходимо, чтобы люди были правильно ориентированы, могли бороться с Западом". Объяснять тут больше нечего.

Ведущий научный сотрудник Института философии РАН (2016–2023 гг.), член Зиновьевского клуба Анатолий Черняев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В январе нынешнего года Синеокая* также в СМИ и пабликах поднимала тему "справедливого увольнения" Черняева, объясняя, что у профессора слишком много недочётов в работе. Однако ни одного документа ни она, ни критики Черняева из РАН предъявить не смогли. Кроме того, непосредственный начальник Черняева, руководитель сектора истории русской философии Владимир Сидорин, проигнорировал вопросы и звонки корреспондента Life.ru.

Символично, что ровно за два года до этого, 21 декабря 2021-го, Черняев был назначен Министерством науки и высшего образования РФ исполняющим обязанности директора института. Но в этой должности он провёл всего три недели, так как Юлия Синеокая* и отправленный в отставку экс-директор Андрей Смирнов подняли шумиху в либеральных СМИ. Её многочисленные высказывания в СМИ против учёного стали ключевой темой статей, где она по большей части рассказывала, как благодарит общественность и коллег за поддержку её коллектива.

* Внесена в список иноагентов.