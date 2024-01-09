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8 января, 23:00

Осталась беременная жена: Грабители убили российского программиста в Буэнос-Айресе

Infobae: Грабители убили российского программиста в столице Аргентины

Россиянин Евгений Сипатов был убит в Буэнос-Айресе рядом с собственным домом. На 40-летнего мужчину напали четверо грабителей, которым эмигрант попытался оказать сопротивление. Такие данные приводит портал Infobae.

По данным издания, преступление было совершено в районе Ремедиос-де-Эскалада аргентинской столицы. Россиянин проживал в южноамериканском государстве вместе с беременной женой и только недавно закончил строительство дома.

"Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налётчиками, которые ограбили его у его дома", — уточнили журналисты, добавив, что личность одного из злоумышленников уже установлена.

Один человек убит и двое ранены при стрельбе в американской школе
Один человек убит и двое ранены при стрельбе в американской школе

Непреднамеренным убийством закончилась и встреча двух друзей в Подмосковье. Один из приятелей решил похвастаться пистолетом перед знакомым и случайно застрелил его.

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Илья Пушкарев
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