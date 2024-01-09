Осталась беременная жена: Грабители убили российского программиста в Буэнос-Айресе
Infobae: Грабители убили российского программиста в столице Аргентины
Россиянин Евгений Сипатов был убит в Буэнос-Айресе рядом с собственным домом. На 40-летнего мужчину напали четверо грабителей, которым эмигрант попытался оказать сопротивление. Такие данные приводит портал Infobae.
По данным издания, преступление было совершено в районе Ремедиос-де-Эскалада аргентинской столицы. Россиянин проживал в южноамериканском государстве вместе с беременной женой и только недавно закончил строительство дома.
"Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налётчиками, которые ограбили его у его дома", — уточнили журналисты, добавив, что личность одного из злоумышленников уже установлена.
Непреднамеренным убийством закончилась и встреча двух друзей в Подмосковье. Один из приятелей решил похвастаться пистолетом перед знакомым и случайно застрелил его.
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