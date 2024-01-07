Тёплые посиделки семейных пар в подмосковной квартире случайно закончились кровавой драмой

Житель подмосковного Лыткарина случайно убил друга, когда хвастался пистолетом. Как сообщает SHOT, 34-летний Александр скончался до приезда медиков.

По данным телеграм-канала, всё началось с того, что мужчина с женой пришли в гости к приятелям. В какой-то момент хозяин квартиры Андрей повёл друга в коридор и стал показывать ему свой МР-79-9ТМ. Владелец оружия крутил травматом и в итоге выстрелил гостю прямо в шею.

Андрей уверяет, что не планировал убивать Александра и всё произошло случайно. Ранее он судим не был и оружие официально зарегистрировал. Сейчас правоохранители проводят проверку.