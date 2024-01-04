Хирурги вытащили пулю из мозга 26-летнего пациента
Молдавские врачи спасли мужчину, который случайно выстрелил себе в голову
Бельцкие врачи спасли мужчину, который нечаянно выстрелил себе в голову Фото © Facebook (Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Бельцкая клиническая больница
Врачи Бельцкой больницы в Молдавии спасли мужчину, который нечаянно выстрелил себе в голову. Об этом сообщили на официальной странице медучреждения.
Снимок черепа пациента Бельцкой больницы с пулей в мозге. Фото © Facebook (Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / IMSP Spitalul Clinic Bălți
Правоохранители отметили, что 26-летний пострадавший беспорядочно стрелял у себя в квартире. По информации ведомства, он спустил курок не менее шести раз, последняя пуля отрикошетила ему в голову и застряла в мозге.
Пациента доставили в тяжёлом состоянии, все жизненные показатели были нарушены. Врачи провели нейрохирургическую операцию, им удалось вытащить пулю из головы пациента. Сейчас он находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.
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