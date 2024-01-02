Итальянский депутат выстрелил в человека на вечеринке и теперь пытается выкрутиться
Депутат Парламента Италии Поццоло выстрелил в человека на новогодней вечеринке
Депутат итальянского парламента, член правящей партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emanuele_pozzolo
Депутат итальянского парламента, член правящей партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло выстрелил в человека на новогодней вечеринке. Как сообщает The Sun, пострадавшего экстренно госпитализировали.
По данным издания, всё произошло во время новогодней вечеринки в провинции Бьелла, на которой присутствовали депутаты, чиновники и другие представители органов государственной власти. Во время мероприятия Поццоло по непонятным причинам достал пистолет и выстрелил в Андреа Дельмастро, который является зятем местного чиновника.
Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. Как оказалось, рана была неглубокой, поэтому Дельмастро уже на следующий день выписали из больницы. Сам депутат находится в недоумении и не понимает, "как пистолет мог выстрелить".
"Эмануэле признаёт, что это был его пистолет, но отрицает, что нажимал на курок, и говорит, что выстрел был произведён случайно", — сказано в материале.
Будет ли проведена в отношении депутата проверка, не уточняется. Пострадавший сейчас чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.
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