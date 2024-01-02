Итальянский депутат выстрелил в человека на вечеринке и теперь пытается выкрутиться

Депутат итальянского парламента, член правящей партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло выстрелил в человека на новогодней вечеринке. Как сообщает The Sun, пострадавшего экстренно госпитализировали.

По данным издания, всё произошло во время новогодней вечеринки в провинции Бьелла, на которой присутствовали депутаты, чиновники и другие представители органов государственной власти. Во время мероприятия Поццоло по непонятным причинам достал пистолет и выстрелил в Андреа Дельмастро, который является зятем местного чиновника.

Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. Как оказалось, рана была неглубокой, поэтому Дельмастро уже на следующий день выписали из больницы. Сам депутат находится в недоумении и не понимает, "как пистолет мог выстрелить".

"Эмануэле признаёт, что это был его пистолет, но отрицает, что нажимал на курок, и говорит, что выстрел был произведён случайно", — сказано в материале.