В Карловом университете в Праге произошла стрельба, есть убитые и раненые

Неизвестный открыл стрельбу на философском факультете Карлова университета в центре Праги. По данным чешской полиции, есть погибшие и пострадавшие, их число пока не уточняется.

На место стянуты пожарные и полиция, к университету выехал также министр внутренних дел страны Вит Ракушан. По данным издания iDNES, речь идёт о "стрельбе, совершённой обезумевшим преступником". В Сети расходятся кадры, как студенты пытаются спастись: кто-то бежит прочь от университета, а те, кому повезло меньше, — прячутся на крыше. Информация о пострадавших уточняется.