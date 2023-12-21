В Карловом университете в Праге произошла стрельба, есть убитые и раненые
Люди выбегают из Карлова университета в Праге, где произошла стрельба. Обложка © X (ранее Twitter) / Voice of Europe
Неизвестный открыл стрельбу на философском факультете Карлова университета в центре Праги. По данным чешской полиции, есть погибшие и пострадавшие, их число пока не уточняется.
В Карловом университете в Праге произошла стрельба, есть убитые и раненые. Видео © X (ранее Twitter) / drowned fish / BNO News
На место стянуты пожарные и полиция, к университету выехал также министр внутренних дел страны Вит Ракушан. По данным издания iDNES, речь идёт о "стрельбе, совершённой обезумевшим преступником". В Сети расходятся кадры, как студенты пытаются спастись: кто-то бежит прочь от университета, а те, кому повезло меньше, — прячутся на крыше. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в Невадском университете Лас-Вегаса произошла стрельба. По данным полиции, виновник происшествия погиб в больнице. Его жертвами стали минимум три человека.