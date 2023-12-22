Тщательно планировал: В Чехии раскрыли подробности стрельбы в Праге

Глава чешской полиции Мартин Вондрашек во время беседы с журналистами раскрыл подробности трагедии в европейской столице. По его словам, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге студент Давид К. тщательно планировал преступление.

У стражей правопорядка была информация о том, что злоумышленник убил своего отца в посёлке, расположенном недалеко от Праги, после чего направился в город. В два часа дня по местному времени он должен был выступить на студенческом занятии. В результате полиция приняла решение направиться одно из зданий философского факультета на Целетной улице, где это, как предполагалось, должно было произойти.

Однако преступник изменил маршрут и направился к зданию факультета, находящегося на площади Яна Палаха. Там он и устроил стрельбу, унёсшую жизни не менее 15 человек. По данным полицейских, Давид тщательно планировал расправу над людьми.

Как сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала, 23 декабря в Чехии будет объявлено днём государственного траура в память о жертвах стрельбы в университете.