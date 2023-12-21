Полиция сообщила о ликвидации стрелка, открывшего огонь в Карловом университете

Стрелок, открывший огонь в Карловом университете в Праге, больше не представляет опасности. Как сообщает полиция столицы Чехии, он ликвидирован.

В Карловом университете в Праге произошла стрельба, есть убитые и раненые. Видео © X (ранее Twitter) / drowned fish / BNO News

"Стрелок ликвидирован. Проведена эвакуация здания. На месте происшествия несколько погибших и десятки раненых", — говорится в сообщении полиции.

При этом мэр Праги Богуслав Свобода сообщает, что стрелок покончил с собой. Глава МВД Чехии Вит Ракушан уточняет, что стрелок действовал в одиночку.