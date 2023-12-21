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21 декабря, 15:15
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Полиция сообщила о ликвидации стрелка, открывшего огонь в Карловом университете

Стрелок, открывший огонь в Карловом университете в Праге, больше не представляет опасности. Как сообщает полиция столицы Чехии, он ликвидирован.

В Карловом университете в Праге произошла стрельба, есть убитые и раненые. Видео © X (ранее Twitter) / drowned fish / BNO News

"Стрелок ликвидирован. Проведена эвакуация здания. На месте происшествия несколько погибших и десятки раненых", — говорится в сообщении полиции.

При этом мэр Праги Богуслав Свобода сообщает, что стрелок покончил с собой. Глава МВД Чехии Вит Ракушан уточняет, что стрелок действовал в одиночку.

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Напомним, вечером в четверг, 21 декабря, в Карловом университете в Праге на философском факультете произошла стрельба, есть не менее четырёх убитых и раненые. Их точное число пока устанавливается. Личность и мотивы стрелка тоже на данный момент неизвестны. По данным издания iDNES, речь идёт о "стрельбе, совершённой обезумевшим преступником".

Обложка ©

Getty Images / Zbynek Pospisil

Никита Никонов
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