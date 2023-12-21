Чешский стрелок до шутинга в университете мог убить отца

Устроившим стрельбу в Карловом университете в Праге оказался 24-летний студент по имени Давид К. — уроженец чешского города Кладно. Об этом пишет idnes.cz, ссылаясь на сообщение полиции.

Стрельба в Карловом университете в Праге. Видео © X (Twitter) / AiNewsRep

По данным портала, преступник легально владел несколькими видами огнестрельного оружия и готовился к теракту на философском факультете. Правоохранители считают, что за несколько часов до стрельбы в университете Давид убил отца.

Стрелок, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге. Фото © X (Twitter) / Olia