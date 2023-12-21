Чешский стрелок до шутинга в университете мог убить отца
Полиция Чехии: Стрельбу в Праге устроил убивший отца 24-летний студент из Кладно
Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге 24-летний студент Давид К. Обложка © X (Twitter) / AiNewsRep
Устроившим стрельбу в Карловом университете в Праге оказался 24-летний студент по имени Давид К. — уроженец чешского города Кладно. Об этом пишет idnes.cz, ссылаясь на сообщение полиции.
Стрельба в Карловом университете в Праге. Видео © X (Twitter) / AiNewsRep
По данным портала, преступник легально владел несколькими видами огнестрельного оружия и готовился к теракту на философском факультете. Правоохранители считают, что за несколько часов до стрельбы в университете Давид убил отца.
Стрелок, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге. Фото © X (Twitter) / Olia
Как сообщал Лайф, вечером 21 декабря в Карловом университете в Праге на философском факультете произошла стрельба. Напавший, как сообщил мэр города Богуслав Свобода, свёл счёты с жизнью. При этом в полиции заявили о его ликвидации. Глава МВД Чехии Вит Ракушан уточнил, что преступник был один. Мотивы стрелка пока не известны.