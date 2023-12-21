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21 декабря, 19:12

Чешский стрелок до шутинга в университете мог убить отца

Полиция Чехии: Стрельбу в Праге устроил убивший отца 24-летний студент из Кладно

Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге 24-летний студент Давид К. Обложка © X (Twitter) / AiNewsRep

Устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге 24-летний студент Давид К. Обложка © X (Twitter) / AiNewsRep

Устроившим стрельбу в Карловом университете в Праге оказался 24-летний студент по имени Давид К. — уроженец чешского города Кладно. Об этом пишет idnes.cz, ссылаясь на сообщение полиции.

Стрельба в Карловом университете в Праге. Видео © X (Twitter) / AiNewsRep

По данным портала, преступник легально владел несколькими видами огнестрельного оружия и готовился к теракту на философском факультете. Правоохранители считают, что за несколько часов до стрельбы в университете Давид убил отца.

Стрелок, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге. Фото © X (Twitter) / Olia

Стрелок, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге. Фото © X (Twitter) / Olia

Число жертв стрельбы в университете в Праге выросло до 15
Число жертв стрельбы в университете в Праге выросло до 15

Как сообщал Лайф, вечером 21 декабря в Карловом университете в Праге на философском факультете произошла стрельба. Напавший, как сообщил мэр города Богуслав Свобода, свёл счёты с жизнью. При этом в полиции заявили о его ликвидации. Глава МВД Чехии Вит Ракушан уточнил, что преступник был один. Мотивы стрелка пока не известны.

Никита Осипов
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