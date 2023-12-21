Число жертв стрельбы в университете в Праге выросло до 15

Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге стали более 15 человек, при этом по меньшей мере 24 человека ранены. Об этом заявил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек. Ранее сообщалось о 10 погибших, помимо самого преступника.

Бегущие после стрельбы в Карловом университете в Праге. Видео X (Twitter) / drowned fish / BNO News

"Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения", — отметил Вондрашек в эфире телеканала CT24.

Пострадавшие доставлены в пражские больницы. По данным СМИ, всё здание философского факультета университета было эвакуировано, а прилегающая территория закрыта.