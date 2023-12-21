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21 декабря, 17:31

Число жертв стрельбы в университете в Праге выросло до 15

Полиция Чехии: Число жертв стрельбы в Карловом университете выросло до 15

Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге стали более 15 человек, при этом по меньшей мере 24 человека ранены. Об этом заявил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек. Ранее сообщалось о 10 погибших, помимо самого преступника.

Бегущие после стрельбы в Карловом университете в Праге. Видео X (Twitter) / drowned fish / BNO News

"Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения", — отметил Вондрашек в эфире телеканала CT24.

Пострадавшие доставлены в пражские больницы. По данным СМИ, всё здание философского факультета университета было эвакуировано, а прилегающая территория закрыта.

Полиция сообщила о ликвидации стрелка, открывшего огонь в Карловом университете
Полиция сообщила о ликвидации стрелка, открывшего огонь в Карловом университете

Напомним, вечером 21 декабря в Карловом университете в Праге на философском факультете произошла стрельба. Нападавший, как заявил мэр города Богуслав Свобода, свёл счёты с жизнью. При этом в полиции сообщили о его ликвидации. Глава МВД Чехии Вит Ракушан отметил, что преступник был один. Его мотивы пока неизвестны.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Никита Осипов
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