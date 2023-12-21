При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли 10 человек, ещё 30 ранены
В результате стрельбы в Карловом университете в Праге погибли десять человек, ещё 30 ранены. Об этом сообщает новостной портал lidovky.cz.
В Карловом университете в Праге произошла стрельба, есть убитые и раненые. Видео © X (ранее Twitter) / drowned fish / BNO News
По его данным, девять пострадавших получили серьёзные ранения, минимум шесть человек — средней степени тяжести. Десять человек отделались лёгкими ранениями. Информация о пострадавших и жертвах всё ещё уточняется.
Напомним, вечером в четверг, 21 декабря, в Карловом университете в Праге на философском факультете произошла стрельба. Нападавший, как уточнил мэр Праги Богуслав Свобода, свёл счёты с жизнью. Спасаясь от стрельбы, студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые вылезли на карниз здания.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK