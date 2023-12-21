При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли 10 человек, ещё 30 ранены

В результате стрельбы в Карловом университете в Праге погибли десять человек, ещё 30 ранены. Об этом сообщает новостной портал lidovky.cz .

В Карловом университете в Праге произошла стрельба, есть убитые и раненые. Видео © X (ранее Twitter) / drowned fish / BNO News

По его данным, девять пострадавших получили серьёзные ранения, минимум шесть человек — средней степени тяжести. Десять человек отделались лёгкими ранениями. Информация о пострадавших и жертвах всё ещё уточняется.