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21 декабря, 16:16

При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли 10 человек, ещё 30 ранены

В результате стрельбы в Карловом университете в Праге погибли десять человек, ещё 30 ранены. Об этом сообщает новостной портал lidovky.cz.

В Карловом университете в Праге произошла стрельба, есть убитые и раненые. Видео © X (ранее Twitter) / drowned fish / BNO News

По его данным, девять пострадавших получили серьёзные ранения, минимум шесть человек — средней степени тяжести. Десять человек отделались лёгкими ранениями. Информация о пострадавших и жертвах всё ещё уточняется.

Напомним, вечером в четверг, 21 декабря, в Карловом университете в Праге на философском факультете произошла стрельба. Нападавший, как уточнил мэр Праги Богуслав Свобода, свёл счёты с жизнью. Спасаясь от стрельбы, студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые вылезли на карниз здания.

Полиция Лас-Вегаса сообщила о трёх погибших в результате стрельбы в университете
Полиция Лас-Вегаса сообщила о трёх погибших в результате стрельбы в университете
Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Наталья Исакова
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