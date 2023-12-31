Полиция Германии сорвала попытку теракта в Кёльнском соборе
В Германии задержали трёх человек по подозрению в планировании теракта в Кёльне
Полиция Германии задержала трёх человек по подозрению в подготовке теракта. Как сообщает агентство DPA, осуществить преступление мужчины намеревались с использованием автомобиля у знаменитого Кёльнского собора.
По данным агентства, преступники были задержаны утром 31 декабря. Теракты они планировали совершить в Вене, Мадриде и Кёльне, где предполагаемой целью был Кёльнский собор — символ города и одна из самых популярных достопримечательностей в Германии. Других деталей полиция не сообщила.
Ранее в восточной части Франции полиция задержала пятерых человек, которые подозреваются в подготовке террористического акта. Их поймали в разных районах департамента Мёрт и Мозель 22 декабря.
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