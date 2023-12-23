Пять человек задержаны во Франции по подозрению в терроризме L'Est Republicain: Полиция Франции задержала пять человек за подготовку теракта 23 декабря, 08:16 Во Франции полиция задержала пятерых человек за подготовку теракта. Обложка © Getty Images / Ibrahim Ezzat / Anadolu Agency

В восточной части Франции полиция задержала пятерых человек, которые подозреваются в подготовке террористического акта. Об этом пишет газета L'Est Republicain.

Подозреваемых поймали в разных районах департамента Мёрт и Мозель 22 декабря. Им вменяется "создание преступной террористической группы с целью подготовки одного или нескольких преступлений" в отношении нескольких лиц. Делом занялась Национальная антитеррористическая прокуратура. Издание не сообщает, что именно готовили задержанные на территории Франции.

Ранее сообщалось, что сотрудники главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) задержали 16-летнего уроженца Чечни. По предварительной информации, он готовил теракт. Кроме того, подросток вёл переписку сразу с несколькими гражданами, которые были на примете у французских спецслужб, как исламисты.

Авторы Татьяна Миссуми