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20 октября, 19:14

Во Франции за день задержали двух подростков из Чечни, им вменяют подготовку терактов

СМИ: Во Франции задержали двух подростков по подозрению в подготовке терактов

Сотрудники главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) задержали 16-летнего уроженца Чечни. По информации ведомства, он готовил теракт, сообщило издание Le Parisien.

Молодой человек был задержан в собственном доме в департаменте Сена и Марна спустя четыре дня после убийства учителя литературы в школе Арраса. Следователи считают, что подозреваемый собирался напасть на тех, кто, с его точки зрения, совершил богохульство.

Свои планы он обсуждал с кем-то по имени Ромен Т., находящимся сейчас в тюрьме и стоящим на учёте Французской контрразведки (DGSI) как "крайне радикальная и очень опасная" личность. Его поместили под стражу 11 июля по обвинению в участии в преступном террористическом сообществе. Кроме того, подросток вёл переписку сразу с несколькими гражданами, которые были на примете у французских спецслужб, как исламисты. А ещё в его адрес постоянно поступали жалобы, потому что он угрожал учителям школы, в которой учился.

Задержанный правоохранителями Франции в Сене и Марне подросток контактировал с Роменом Т. через социальные сети. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) требует для юноши заключения под стражу. Издание отмечает, что пока что следствие не обладает вескими доказательствами причастности этих двоих к крупным террористическим организациям.

Также сегодня французские полицейские задержали ещё одного подростка около синагоги в Стратсбурге. Заявляется, что он тоже уроженец Чечни и был вооружён ножом. В материале газеты Dernieres Nouvelles d'Alsace говорится, что полицейские заметили 15-летнего юношу, когда он водил клинком ножа по ограждению перед синагогой, после чего спрятал оружие в рукаве. Во время допроса он рассказал, что нож подобрал на улице, и понятия не имел о том, что располагается внутри здания, возле которого находился

В его телефоне полицейские нашли переписку в Snapchat, в которой задержанный грозился явиться в свою школу с автоматом Калашникова и так прославиться как самый знаменитый представитель чеченской диаспоры во Франции. В истории его браузера нашлись запроса о стоимости покупки автоматического оружия. Когда его спросили об этом, юноша заявил, что хотел приобрести оружие, чтобы начать наркобизнес.

Брюссельский террорист умер от ранений, полученных во время перестрелки

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Напомним, 13 октября, вооружённый ножом выходец из Чечни напал на лицей в городе Аррес на севере Франции. Он убил одного учителя и ранил ещё двух человек. Позднее полиция задержала брата нападавшего у другой школы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе срочного совещания поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч. А 14 октября французские силовики задержали двух белорусов после нападения на лицей во французском городе Аррес.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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