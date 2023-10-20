Во Франции за день задержали двух подростков из Чечни, им вменяют подготовку терактов

Сотрудники главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) задержали 16-летнего уроженца Чечни. По информации ведомства, он готовил теракт, сообщило издание Le Parisien.

Молодой человек был задержан в собственном доме в департаменте Сена и Марна спустя четыре дня после убийства учителя литературы в школе Арраса. Следователи считают, что подозреваемый собирался напасть на тех, кто, с его точки зрения, совершил богохульство.

Свои планы он обсуждал с кем-то по имени Ромен Т., находящимся сейчас в тюрьме и стоящим на учёте Французской контрразведки (DGSI) как "крайне радикальная и очень опасная" личность. Его поместили под стражу 11 июля по обвинению в участии в преступном террористическом сообществе. Кроме того, подросток вёл переписку сразу с несколькими гражданами, которые были на примете у французских спецслужб, как исламисты. А ещё в его адрес постоянно поступали жалобы, потому что он угрожал учителям школы, в которой учился.

Задержанный правоохранителями Франции в Сене и Марне подросток контактировал с Роменом Т. через социальные сети. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) требует для юноши заключения под стражу. Издание отмечает, что пока что следствие не обладает вескими доказательствами причастности этих двоих к крупным террористическим организациям.

Также сегодня французские полицейские задержали ещё одного подростка около синагоги в Стратсбурге. Заявляется, что он тоже уроженец Чечни и был вооружён ножом. В материале газеты Dernieres Nouvelles d'Alsace говорится, что полицейские заметили 15-летнего юношу, когда он водил клинком ножа по ограждению перед синагогой, после чего спрятал оружие в рукаве. Во время допроса он рассказал, что нож подобрал на улице, и понятия не имел о том, что располагается внутри здания, возле которого находился