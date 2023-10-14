Двух белорусов задержали после нападения на лицей во Франции

Силовики задержали двух белорусов после нападения на лицей во французском городе Аррес. Об этом пишет Parisien со ссылкой на источник в полиции.

"Два белоруса, с которыми нападавший находился во время проверки полицией накануне преступления, также числятся среди помещённых под стражу", — пишет издание.

Являются вышеназванные лица гражданами Белоруссии или выходцами из неё, не уточняется. По словам источника, на данный момент ничто не указывает на их причастность к нападению. Среди остальных задержанных — мать, сестра, два брата и дядя преступника.