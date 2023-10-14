Двух белорусов задержали после нападения на лицей во Франции
Силовики задержали двух белорусов после нападения на лицей во французском городе Аррес. Об этом пишет Parisien со ссылкой на источник в полиции.
"Два белоруса, с которыми нападавший находился во время проверки полицией накануне преступления, также числятся среди помещённых под стражу", — пишет издание.
Являются вышеназванные лица гражданами Белоруссии или выходцами из неё, не уточняется. По словам источника, на данный момент ничто не указывает на их причастность к нападению. Среди остальных задержанных — мать, сестра, два брата и дядя преступника.
Общее число задержанных, по данным издания, достигло десяти. Последних двух (судя по всему, белорусов) задержали накануне вечером.
Напомним, вчера, 13 октября, вооружённый ножом выходец из Чечни напал на лицей в городе Аррес на севере Франции. Он убил одного учителя и ранил ещё двух человек. Позднее полиция задержала брата нападавшего у другой школы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе срочного совещания поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч.
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