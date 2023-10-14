До 7 тыс. французских военных будут патрулировать улицы после нападения на школу

До семи тысяч военнослужащих будут задействованы для охраны порядка на улицах Франции после нападения на лицей в городе Аррес, соответствующее поручение дал президент страны Эмманюэль Макрон на срочном совещании. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По её данным, сбор личного состава будет проводиться до вечера понедельника, после чего ему предстоит патрулировать улицы до дальнейшего уведомления. Речь идёт об операции "Сентинель", начатой бывшим президентом Франсуа Олландом в 2015 году после серии терактов. Таким образом, Макрон увеличил число задействованных в ней лиц более чем в два раза.