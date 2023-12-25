Силовики в полной экипировке с автоматами оцепили вокзал в Германии из-за угрозы теракта
Вокзал оцепили из-за угрозы теракта в городе Билефельд на западе Германии
В Германии полицейские оцепили главный вокзал города Билефельд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) после поступившей угрозы о теракте. Об этом сообщило издание Bild. Сейчас движение поездов приостановлено.
"В полицию поступила конкретная угроза о теракте. Полицейские с автоматами окружили главный железнодорожный вокзал (Билефельда), и в настоящее время на его территории проводится обыск", — пишет издание.
А ранее Лайф рассказывал, что в Твери благодаря сотрудникам силовых структур был предотвращён теракт. Коробку с таймером, нашпигованную болтами и пластичным веществом, нашли и уничтожили вблизи городского моста.
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