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25 декабря, 17:29

Силовики в полной экипировке с автоматами оцепили вокзал в Германии из-за угрозы теракта

Вокзал оцепили из-за угрозы теракта в городе Билефельд на западе Германии

В Германии полицейские оцепили главный вокзал города Билефельд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) после поступившей угрозы о теракте. Об этом сообщило издание Bild. Сейчас движение поездов приостановлено.

"В полицию поступила конкретная угроза о теракте. Полицейские с автоматами окружили главный железнодорожный вокзал (Билефельда), и в настоящее время на его территории проводится обыск", — пишет издание.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Твери благодаря сотрудникам силовых структур был предотвращён теракт. Коробку с таймером, нашпигованную болтами и пластичным веществом, нашли и уничтожили вблизи городского моста.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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