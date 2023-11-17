Силовики предотвратили теракт на мосту в Твери

В Твери благодаря сотрудникам силовых структур был предотвращён теракт. Сообщается, что коробку с таймером, нашпигованную болтами и пластичным веществом, нашли и уничтожили вблизи городского моста.

SHOT рассказал, что около 11:00 возле одной из опор Красинского моста в Заволжском районе нашли коробку. Из неё торчали провода, а сверху был прикреплён таймер, производящий обратный отсчёт.

На месте сомнительную коробку уничтожили, а "внутренности" забрали на анализ. Оказалось, что внутри находились шесть брусков неизвестного пластичного вещества, поражающие элементы в виде гаек и болтов и электронное устройство. Полиция обследовала все мосты в городе, больше нигде взрывчатку не обнаружили.