Силовики предотвратили теракт на мосту в Твери
SHOT: Сотрудники спецслужб обнаружили бомбу под мостом в Твери
В Твери благодаря сотрудникам силовых структур был предотвращён теракт. Сообщается, что коробку с таймером, нашпигованную болтами и пластичным веществом, нашли и уничтожили вблизи городского моста.
SHOT рассказал, что около 11:00 возле одной из опор Красинского моста в Заволжском районе нашли коробку. Из неё торчали провода, а сверху был прикреплён таймер, производящий обратный отсчёт.
На месте сомнительную коробку уничтожили, а "внутренности" забрали на анализ. Оказалось, что внутри находились шесть брусков неизвестного пластичного вещества, поражающие элементы в виде гаек и болтов и электронное устройство. Полиция обследовала все мосты в городе, больше нигде взрывчатку не обнаружили.
Ранее Лайф сообщал, что хейтер певицы МакSим (Марина Абросимова) угрожал взорвать концертную площадку в Москве, если организаторы не отменят выступление артистки. Территорию обследовали на наличие взрывных устройств, но ничего не нашли.
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