Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 15:15

Силовики предотвратили теракт на мосту в Твери

SHOT: Сотрудники спецслужб обнаружили бомбу под мостом в Твери

В Твери благодаря сотрудникам силовых структур был предотвращён теракт. Сообщается, что коробку с таймером, нашпигованную болтами и пластичным веществом, нашли и уничтожили вблизи городского моста.

SHOT рассказал, что около 11:00 возле одной из опор Красинского моста в Заволжском районе нашли коробку. Из неё торчали провода, а сверху был прикреплён таймер, производящий обратный отсчёт.

На месте сомнительную коробку уничтожили, а "внутренности" забрали на анализ. Оказалось, что внутри находились шесть брусков неизвестного пластичного вещества, поражающие элементы в виде гаек и болтов и электронное устройство. Полиция обследовала все мосты в городе, больше нигде взрывчатку не обнаружили.

Умер один из пострадавших в теракте, при котором погиб военкор Татарский

Умер один из пострадавших в теракте, при котором погиб военкор Татарский

Ранее Лайф сообщал, что хейтер певицы МакSим (Марина Абросимова) угрожал взорвать концертную площадку в Москве, если организаторы не отменят выступление артистки. Территорию обследовали на наличие взрывных устройств, но ничего не нашли.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Тверская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров